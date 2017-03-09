Впервые в Тюмени пройдет областной зимний фестиваль ГТО среди взрослых

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Областной зимний фестиваль ГТО среди взрослых впервые пройдет в Тюмени с 9 по 11 марта.

В нем примут 26 команд – по восемь человек в каждой: четыре мужчины и четыре женщины в возрасте от 25 до 44 лет, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

В программе соревнований: стрельба из пневматической винтовки на 10 м, прыжок в длину с места, бег на 100 м, 2 и 3 км, поднимание туловища из положения лежа на спине, силовая гимнастика (подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа), а также бег на лыжах на 2, 3 и 5 км.

Торжественное открытие фестиваля 10 марта в 10 часов в Легкоатлетическом манеже. Участников и гостей соревнований поприветствуют представители областного департамента по спорту, а также посол ГТО в Тюменской области, заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России по бодибилдингу Наталья Проскурякова.

Соб. инф.