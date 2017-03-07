В Ишиме назовут любимого доктора

Фото пресс-службы областной больницы №4

Около сотни добрых отзывов поступило во время проведения конкурса "Самый любимый детский врач", объявленного областной больницей №4 в Ишиме. За докторов отдали голоса более пяти тысяч горожан.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, победители будут определены в трех направлениях: врач-педиатр, врач узкой специальности и врач-педиатр стационара, набравшие самое большое количество голосов.

Уже известно одно имя – это победитель конкурса детских рисунков. По мнению профессионального жюри, в которое входила преподаватель художественной школы Лариса Емельянова, лучшей названа работа пятилетнего Максима Сухачева. Имя победителя интернет-голосования будет названо 10 марта на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию педиатрической службы. Тогда же станут известны результаты конкурса "Самый любимый детский врач".