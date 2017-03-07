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Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

16:16 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Утверждены правила оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, порядок заключения договоров на ее оказание и порядок расчетов, а также исключение из состава содержания общего имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Соответствующее постановление правительства от 27 февраля 2017 года №232 инициировал Минстрой России.

В правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов вводится отдельная глава, посвященная взаимоотношениям потребителей, управляющих организаций и регионального оператора по обращению с ТКО. Одновременно услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов исключаются из состава работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и соответственно из состава платы за жилищную услугу.

"Постановление правительства вносит изменения в жилищное законодательство: услуги по обращению с ТКО переводятся из жилищной в коммунальную. Теперь к утилизации отходов будут применяться правила и требования наравне с другими коммунальными услугами. Это относится и к обязанностям потребителей, и к обязанностям управляющих компаний. Подчеркну, что это не приведет к дополнительным расходам федерального бюджета", - прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Так, при временном отсутствии потребителя в жилом помещении (более 5 полных календарных дней подряд) осуществляется перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО в общем порядке.

Министр пояснил, что также документ определяет порядок расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. По умолчанию он будет вычисляться исходя из количества проживающих в жилом помещении граждан и нормативов накопления твердых коммунальных отходов. При этом, региональные власти могут принять решение об оплате коммунальной услуги исходя из общей площади жилого помещения.

При раздельном накоплении и сборе сортированных отходов, а также в случае, если это указано в заключенном с региональным оператором договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, размер платы может определяться исходя из фактического количества контейнеров с сортированными и несортированными отходами, что позволит снизить общий размер платы за оказанную услугу.

Замглавы ведомства Андрей Чибис добавил, что принятием постановления вводятся параметры качества услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, за несоблюдение которых региональный оператор несет ответственность, а также отметил, что при расчете предельного индекса, который ограничивает размер коммунальных услуг, теперь будет учитываться и обращение с отходами.

Изменения, утвержденные постановлением, будут применяться со дня начала деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Теги: бытовые отходы , ЖКХ , Минстрой

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