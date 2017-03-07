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Медработники усомнились в достоверности итогов всероссийской диспансеризации

15:00 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

Почти три четверти медработников считают, что отчеты о проведенной в России в 2016 году диспансеризации не имеют реальных оснований.

Такой результат показал опрос, который проводили в феврале 2017 года специалисты Фонда независимого мониторинга "Здоровье" при помощи мобильного приложения "Справочник врача".

В опросе приняли участие 6,3 тыс. медицинских работников из 84 субъектов Российской Федерации.

"По результатам нашего опроса, 74 процента респондентов указали, что данные по выполнению планов диспансеризации и профилактических осмотров не являются достоверными, и реальных осмотров проводится меньше, чем отражено в статистике. За последний год процент медработников, свидетельствующих о приписках, почти не изменился. Это говорит о том, что проблема остается нерешенной", - рассказал член Общественной палаты РФ, директор Фонда независимого мониторинга "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

Также более половины опрошенных считают, что число больных с запущенной и тяжелой патологией в 2016 году увеличилось. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о низкой активности первичного звена здравоохранения в результате оптимизации и недостаточной укомплектованности кадрами, из-за чего заболевания выявляются на более поздних стадиях.

Часть опроса была посвящена нововведениям из проекта приказа "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения", который Минздрав РФ опубликовал в январе. Согласно документу, с 2018 года из первого этапа диспансеризации, на котором выявляются риски того или иного заболевания у пациента, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие исследования.

"Подавляющее большинство медработников, принявших участие в опросе, считают, что подобное сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости хронических неинфекционных заболеваний. Одновременно с этим почти три четверти опрошенных ожидают, что это нововведение приведет к росту объема платных услуг в государственных медицинских организациях. К сожалению, это может привести к росту тяжелых патологий и дальнейшему снижению доступности медпомощи", — цитируют Эдуарда Гаврилова в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб. инф.

Теги: мониторинг , оптимизация , диспансеризация , Общественная палата , здравоохранение

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