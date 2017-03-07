Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность

sfera.fm

Молочный комбинат "Ситниковский", филиал АО "Золотые луга", за 85-летнюю историю пережил не один кризис, но всегда оставался надежной опорой для своих сотрудников и их семей. И сегодня предприятие продолжает развиваться и способствовать улучшению жизни Омутинского района Тюменской области.

"Наш комбинат пережил три кризисных периода, но у нас всегда было ощущение, что за нами – наш дом, наше предприятие. За все время, что я здесь работаю, у нас никогда не было задержек зарплаты. Сотрудники комбината знали, что родное предприятие их никогда не бросит на произвол судьбы. Люди создавали семьи, брали кредиты, строились. Поэтому и сейчас, когда комбинат развивается, мы работаем с полной отдачей. Потому что это – наше, родное", - рассказал директор комбината Александр Велижанин.

Примечательно, что сам Александр Велижанин связал с "Ситниковским" комбинатом всю свою жизнь. Здесь работали его бабушка и дедушка, семья жила в доме напротив завода. Когда окончил институт, пошел работать сюда микробиологом в производственной лаборатории, потом - сменным мастером цеха цельномолочной продукции. Десять лет руководил творожным цехом, а сейчас занимает пост директора филиала.

"Наш комбинат – активный участник общественной жизни района, наши сотрудники знают, что на МК "Ситниковский" есть все возможности для карьерного роста и саморазвития. Да и сама жизнь в Омутинском районе становится более комфортной. У нас есть спортзалы, прекрасная школа, компьютерные классы, огромный выбор кружков для спортивного и творческого развития детей, культурно-массовые и спортивные мероприятия", - отметил он.

О том, что предприятие дает семьям стабильность и возможности для достойной жизни в Омутинском, говорят и сами работники.

"Я родился в селе Армизонское, всю свою жизнь живу и работаю в Омутинском районе. На МК "Синиковский" познакомился со своей женой, вместе и работаем. Радуюсь за родное предприятие, за его успехи. Кто-то говорит о кризисе, а мы его особо не ощущаем. Наш комбинат развивается, значит, все будет хорошо", - считает оператор линии Александр Щитков.

Аппаратчик производства Любовь Шукис приехала в Тюменскую область с Дальнего Востока и вышла здесь замуж. В селе они живут с 1999 года и своими глазами наблюдали, как возрождалось предприятие, а вслед за ним оживал и Омутинский район.

"В селе жизнь стала оживать благодаря молочному комбинату. Нам платили стабильную зарплату, мы занимались личным хозяйством, молоко от четырех коров сдавали на переработку. Смогли дать детям достойное образование. Семейное счастье и стабильность – это самое главное в жизни", - подчеркнула она.

Отметим, в этом году молочный комбинат "Ситниковский" празднует 85-летний юбилей, он был основан в 1932 году и стал первым в СССР предприятием по производству сгущенного молока. В 1990-е годы вместе со всей страной комбинат пережил сложнейший кризис. Несмотря ни на что, сегодня "Ситниковский" продолжает развиваться, являясь филиалом АО "Золотые луга".

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".