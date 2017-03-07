up

7.03.2017 вторник

EUR 61.8606

USD 58.337

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность

15:21 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
sfera.fm

Молочный комбинат "Ситниковский", филиал АО "Золотые луга", за 85-летнюю историю пережил не один кризис, но всегда оставался надежной опорой для своих сотрудников и их семей. И сегодня предприятие продолжает развиваться и способствовать улучшению жизни Омутинского района Тюменской области.

"Наш комбинат пережил три кризисных периода, но у нас всегда было ощущение, что за нами – наш дом, наше предприятие. За все время, что я здесь работаю, у нас никогда не было задержек зарплаты. Сотрудники комбината знали, что родное предприятие их никогда не бросит на произвол судьбы. Люди создавали семьи, брали кредиты, строились. Поэтому и сейчас, когда комбинат развивается, мы работаем с полной отдачей. Потому что это – наше, родное", - рассказал директор комбината Александр Велижанин.

Примечательно, что сам Александр Велижанин связал с "Ситниковским" комбинатом всю свою жизнь. Здесь работали его бабушка и дедушка, семья жила в доме напротив завода. Когда окончил институт, пошел работать сюда микробиологом в производственной лаборатории, потом - сменным мастером цеха цельномолочной продукции. Десять лет руководил творожным цехом, а сейчас занимает пост директора филиала.

"Наш комбинат – активный участник общественной жизни района, наши сотрудники знают, что на МК "Ситниковский" есть все возможности для карьерного роста и саморазвития. Да и сама жизнь в Омутинском районе становится более комфортной. У нас есть спортзалы, прекрасная школа, компьютерные классы, огромный выбор кружков для спортивного и творческого развития детей, культурно-массовые и спортивные мероприятия", - отметил он.

О том, что предприятие дает семьям стабильность и возможности для достойной жизни в Омутинском, говорят и сами работники.

"Я родился в селе Армизонское, всю свою жизнь живу и работаю в Омутинском районе. На МК "Синиковский" познакомился со своей женой, вместе и работаем. Радуюсь за родное предприятие, за его успехи. Кто-то говорит о кризисе, а мы его особо не ощущаем. Наш комбинат развивается, значит, все будет хорошо", - считает оператор линии Александр Щитков.

Аппаратчик производства Любовь Шукис приехала в Тюменскую область с Дальнего Востока и вышла здесь замуж. В селе они живут с 1999 года и своими глазами наблюдали, как возрождалось предприятие, а вслед за ним оживал и Омутинский район.

"В селе жизнь стала оживать благодаря молочному комбинату. Нам платили стабильную зарплату, мы занимались личным хозяйством, молоко от четырех коров сдавали на переработку. Смогли дать детям достойное образование. Семейное счастье и стабильность – это самое главное в жизни", - подчеркнула она.

Отметим, в этом году молочный комбинат "Ситниковский" празднует 85-летний юбилей, он был основан в 1932 году и стал первым в СССР предприятием по производству  сгущенного молока. В 1990-е годы вместе со всей страной комбинат пережил сложнейший кризис. Несмотря ни на что, сегодня "Ситниковский" продолжает развиваться, являясь филиалом АО "Золотые луга".

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: АПК , молочная промышленность , производство

Последние новости

16:49 В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим
16:38 Стихи и песни о женщинах прозвучат в Тюмени
16:27 Тобольский Голливуд: съемки проходят в верхнем и нижнем городе Фото
16:16 Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную
16:05 Лыжный марафон пройдет в Тюмени 8 марта
15:54 В Ишиме назовут любимого доктора
15:43 Общественники просят Генпрокуратуру разобраться с массовым отстрелом бездомных собак в Махачкале
15:32 Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
15:21 Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность
15:10 Первый паром из Салехарда в Приобье отправится 25 мая
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность

Тюменские промышленники и ученые готовят революцию в нефтегазодобывающей отрасли

Ханты-Мансийский банк перешел на единое программное обеспечение

Общество

Стихи и песни о женщинах прозвучат в Тюмени

Тобольский Голливуд: съемки проходят в верхнем и нижнем городе

В Ишиме назовут любимого доктора

Спорт

Лыжный марафон пройдет в Тюмени 8 марта

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Теннисистки в Тюмени борются за областной титул

Происшествия

В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим

Житель Аромашево незаконно хранил обрез

В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+