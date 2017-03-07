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Житель Аромашево незаконно хранил обрез

14:16 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД РФ по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении оружия задержали в Аромашево.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, сотрудники ГИБДД села Аромашево остановили снегоход. У владельца был обнаружен обрез двуствольного охотничьего ружья. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе проведения комплекса необходимых оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка изъяли у 49-летнего местного жителя незаконно храненное при нем орудие. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции. На допросе фигурант признался, что обрез нашел на речке во время рыбалки.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Теги: Аромашевский район , незаконное хранение оружия , УМВД России по Тюменской области

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