Общественники просят Генпрокуратуру разобраться с массовым отстрелом бездомных собак в Махачкале

Фото из группы БФПЖ "Потеряшки" в социальной сети

Разобраться в ситуации с массовым отстрелом уличных собак в Махачкале просит Генпрокуратуру первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

19 февраля в Дагестане стая бродячих собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку. Трагическое событие имело широкий резонанс в обществе, что привело к противоречивым последствиям. Жители Махачкалы начали самоуправный бесконтрольный отстрел уличных собак. Местные защитники животных выступают против таких негуманных и необдуманных действий, а также опасаются, что они повлекут за собой последствия для экосистемы.

Общественники опубликовали петицию "Прекратите расстрел бездомных собак в Республике Дагестан", на сайте Change.org под электронным документом подписались уже более 11 тыс. человек.

Член ОП РФ указал на важность этого вопроса.

"Во-первых, это чудовищная трагедия, нужно, чтобы виновные понесли наказание. В своем обращении в прокуратуру мы сделали акцент на этом. Проводились профилактические работы по отлову бездомных собак; если деньги выделялись, то почему же они тратились неэффективно? Ведь такая проблема была, и региональных чиновников об этом уже предупреждали", — рассказал Султан Хамзаев.

Общественник считает, что такое самоуправство никак не соотносится с законностью, этикой и моралью.

"Почему полиция поощряла в первые дни такого рода действия? Мы хотим, чтобы таких перегибов не было", — цитируют его слова в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб. инф.