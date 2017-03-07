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Общественники инициировали проверку в отношении тех, кто осудил Евгению Чудновец

14:27 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы Евгении Чудновец в социальной сети

Проверку в отношении возбудивших, расследовавших уголовное дело и осудивших Евгению Чудновец попросили провести Генпрокуратуру, Следственный комитет и Высшую квалификационную коллегию судей члены Общественной палаты РФ.

Напомним, президиум Курганского областного суда отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной по обвинению в распространении детской порнографии за репост в социальной сети. Женщина отбывала наказание в одной из колоний Свердловской области.

"Решение Курганского облсуда об отмене приговора в отношении Евгении и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления — наша общая победа. Но кто ответит за то, что пришлось пережить за эти месяцы Чудновец, ее семье? Каким образом велось следствие? Почему прокурор утвердил обвинительное заключение? Чем руководствовался судья, вынося такой странный приговор? Уверен, что действиям следователей, прокуроров и судей Курганской области необходимо дать объективную правовую и профессиональную оценку, с принятием последующих организационных, а возможно, и кадровых выводов", — уверен председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков.

Как рассказал общественник, эксперты комиссии палаты по безопасности, имеющие большой опыт работы в правоохранительных ведомствах, в том числе в органах следствия, ознакомившись с делом Евгении Чудновец, сразу увидели явное несоответствие между принятыми по делу решениями и реальными действиями, которые совершила женщина.

"Много вопросов сразу возникло к ходу расследования, его качеству и объективности, а также к профессионализму проводивших его сотрудников. После изучения материалов дела мы прямо заявили о несправедливости и необоснованности судебного решения", — цитируют Антона Цветкова в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб. инф.

Теги: приговор , Курганская область , Общественная палата

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