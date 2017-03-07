С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

duma72.ru

Вопрос о внесении изменений в региональный закон о местном самоуправлении рассмотрел комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы 7 марта.

Изменение было только одно, и оно не являлось чьей-то отдельной инициативой, а внесено, чтобы привести областное законодательство в соответствии с федеральным.

Теперь главы муниципальных образований, которые одновременно являются председателями местных дум, лишаются права решающего голоса. Если раньше, например, при голосовании "за" было пять человек и "против" тоже, председатель думы имел второй решающий голос, который и определял исход ситуации. Федеральное законодательство запрещает теперь решающий голос не только на муниципальном уровне, но и в региональном парламенте, и в Государственной думе.

Однако не все присутствующие депутаты разобрались в документах, а может попросту и не читали их, поэтому возникла дискуссия.

"Права местного самоуправления постоянно нарушаются, - заявила приглашенная на комитет депутат от КПРФ Тамара Казанцева. – Вы бесконечно наделяете дополнительными рычагами председателей местных дум. Все делается для того, чтобы бить по рукам оппозиции".

Казанцевой кинулись объяснять, что она не так истолковала предстоящие изменения, что это на самом деле очень демократическая процедура, упрощающая отношения партии власти с оппозицией. И только слова заместителя председателя Тюменской областной думы, руководителя областного отделения партии "Справедливая Россия" Владимира Пискайкина о том, что "с председателей дум сняли ответственность", успокоили коммунистку.

Изменения в региональный закон "О местном самоуправлении" будут приняты на ближайшем заседании Тюменской областной думы.

Лариса Рычкова