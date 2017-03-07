Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала

Фото ПФР

Сроки предоставления средств материнского капитала сокращены с одного месяца до десяти дней в соответствии с постановлением правительства РФ.

Постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, то в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

Соб. инф.