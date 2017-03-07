В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим

rosgvard.ru

Жителя Надыма, который стрелял из окна своей квартиры, задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дежурному вневедомственной охраны поступила информация, что во дворе дома по ул. Кедровая неизвестный ведет беспорядочную стрельбу.

Сотрудники Росгвардии совместно с инспекторами ГИБДД оцепили опасный для граждан район. При визуальном осмотре дома правоохранители вычислили квартиру, где находился злоумышленник.

После того как группы задержания поднялись к квартире подозреваемого, прапорщик Геннадий Козлов вступил в переговоры с нарушителем закона и попытался убедить его добровольно сдаться. Через некоторое время мужчина открыл дверь. Как только стрелок появился в дверном проеме, прапорщик резким рывком на себя вытащил его из квартиры в тамбур коридора, а старшие сержанты Андрей Иванов и Максим Воронов надели на него наручники.

Сотрудники Росгвардии передали мужчину полицейским, после чего произвели осмотр квартиры. В спальне правоохранители обнаружили гладкоствольное ружье "ТОЗ-34Р".

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.