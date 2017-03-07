В Тобольске завершили реставрацию церкви

admtyumen.ru

Завершилась многолетняя реставрация церкви Захария и Елизаветы, которая считается одним из красивейших православных храмов Тобольска.

Церковь возведена в 1758-1776 годах в стиле редкого сибирского барокко по проекту, присланному из Санкт-Петербурга. В планировочной структуре нижнего города церковь занимала главенствующее место. Расположенная на Базарной площади, она в композиции с Богородицкой церковью и другими зданиями формировала торгово-административный центр Тобольска.

В годы советской власти у здания был частично разрушен фасад, утрачено уникальное убранство и церковная утварь, до 1959 года в храме располагался Тобольский горкомхоз.

Завершив реставрацию, специалисты планируют оформление внутреннего интерьера: установку иконостасов, жертвенников, престолов.

Первая торжественная служба в обновленном храме запланирована на Пасху, сообщает администрация Тобольска.