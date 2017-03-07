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Школьникам Тюменской области обеспечат безопасный Интернет

17:48 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

516 образовательных учреждений Тюменской области присоединятся к централизованной системе контентной фильтрации, которую обеспечит "Ростелеком".

Система представляет собой сложный многоступенчатый программно-аппаратный комплекс, позволяющий централизованно управлять трафиком. Например, система блокирует запрещенные в Интернете сайты, контекстную рекламу, всплывающие окна, загружаемые на компьютер файлы, производит морфологический анализ страниц, защищает от вредоносных программ, обеспечивает анализ URL запросов и ссылок. При этом система контент-фильтрации определяет категорию пользователя и присвоенную ему политику доступа в Сеть. В случае, если запрос входит в разрешенную категорию, пользователь сможет получить необходимую информацию, в противном же случае запрос не будет обработан и для ученика будет отображена информационная страница о некорректном запросе, который не может быть обслужен.

Школам региона обеспечат доступ к сети Интернет на скорости от 512 кбит/с до 2 Мбит/с. Выход в Интернет получат школьники, проживающие не только в городах и районных центрах области, но и в небольших населенных пунктах. Причем для 29 школ в труднодоступных и удаленных населенных пунктах, а также на территориях со сложным рельефом, где отсутствуют наземные линии, доступ предоставят с помощью спутниковых технологий.

Право на реализацию проекта "Ростелеком" получил благодаря подписанию контракта с департаментом образования и науки Тюменской области по результатам открытого электронного аукциона, сообщают в пресс-службе компании.

Соб. инф.

Теги: школьники , Интернет , информационная безопасность , Ростелеком

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