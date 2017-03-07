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Яндекс рассказал, как менялся спрос на подарки от 23 февраля до 8 марта

17:00 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Косметика, одежда, техника и товары для хобби вошли в число самых популярных подарков на 23 февраля и 8 Марта по версии "Яндекс.Деньги".

Аналитики изучили, как менялся спрос на товары онлайн-магазинов среди покупателей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов УФО. Они отметили, что к Международному женскому дню число покупок косметики и парфюмерии увеличилось почти на 80% в сравнении с Днем защитника Отечества. Вырос и средний чек — с 2 тыс. 872 рублей до 3 тыс. 340.

Также перед 8 марта покупатели  стали чаще интересоваться интернет-магазинам одежды и аксессуаров. Число платежей в этой категории увеличилось на 7%, а средний чек повысился с 1 тыс. 883 до 2 тыс. 274 рублей.

Еще одна популярная категория — сувениры и товары для хобби. Здесь число покупок к 8 Марта выросло на 37% по сравнению с заказами ко Дню защитника Отечества. Средний платеж за такие товары составил 1 тыс. 558 рублей, перед 23 февраля — 1 тыс. 157 рублей.

Популярной остается и бытовая техника. Ее жители Уральского федерального округа традиционно дарят чаще дамам. Средний чек за электротовары к 8 Марта составил 2 тыс. 231 рубль, к 23 февраля— 1 тыс. 476 рублей. Всего в этой категории к 8 марта покупок стало на 21% больше, чем двумя неделями ранее.

Не забывают уральские мужчины радовать дам и цветами. Спрос на флористику к Международному женскому дню остается стабильным уже много лет. В 2017 году пользователи оплатили на треть больше заказов в цветочных интернет-магазинах, чем ко Дню защитника Отечества. При этом средний чек стал ниже - 180 рублей к 8 марта и почти вдвое больше к 23 февраля. Аналитики объяснили это тем, что пользователи желают сэкономить и теперь чаще выбирают небольшие букеты.

Теги: праздники , подарки , Яндекс

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