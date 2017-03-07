Тобольский Голливуд: съемки проходят в верхнем и нижнем городе

Фото ИА "Тюменская линия"

Съемочная команда и актерский состав фильма "Тобол" расположились в зданиях Тобольского музея-заповедника. Российские звезды кино шутят, что живут в кельях.

Актеры фильма живут в отеле на территории Тобольского музея-заповедника, практически не отрываются от рабочего процесса. Реквизиты и костюмы к фильму заняли двухэтажное здание музейного комплекса. Здесь же находятся гримерные артистов.

Рабочие цеха лицедеев

Отдельную комнату определили для одежды мужской массовки. Как рассказала костюмер фильма "Тобол", актеров одевают в соответствии с эпохой: штаны и рубашку, потом летний кафтан, затем зимний кафтан, шубу с мехом или без меха, далее шапку, варежки, сапоги. Такой многослойный наряд был у мужчин в XVIII веке.

Отдельная гримерка отведена для одежды массовки женщин, детей и военных. По словам актеров, киношная работа, которую им хотелось ощутить на себе, достаточно тяжелая, причем в прямом смысле: "Моя дочь сегодня не смогла поднять мой наряд", - пояснила актриса массовки.

Массовой и наполненной исторически выверенными предметами и событиями станут сцены ярмарки и драки между шведами и тоболяками, которую снимут на территории Тобольского кремля. Строители спешат с завершением работ. Чтобы придать должный вид историческим зданиям, мастера по дереву скрывают весь новодел, прячут пластиковые окна, декорируют подворье музейного комплекса деревянными изделиями. Так здесь появилось два резных крыльца, окрашенных под старину. Здесь же встали скамьи, лавки, торговые ряды.

Как и во времена Петра I, на киношной ярмарке все будет продаваться из берестовых коробов. Для киноленты умельцы сделали игрушки из бересты, с которыми будут играть дети, а летом по Иртышу будут плавать берестяные лодки. В комнате с реквизитами меха и барабаны, тумбочки и столы. На полках ждут массовых сцен куски искусственного мяса, муляжи трупов лошадей и людей, которые выглядят будто замороженные.

А вот карета наместника Тобольска Гагарина приедет на съемочную площадку из Санкт-Петербурга 7-8 марта. Ее сделали без современных металлических деталей в натуральном виде эпохи Петра Великого. Специально для этой кареты к съемкам была съезжена двойка лошадей.

Еще ждут часть реквизитов для съемок с джунгарами из Казахстана. Так, арендованную ханскую юрту везут реквизиторы киностудии "Казахфильма".

Оружие к бою

Киношный оружейный склад заготовлен для сибирского войска, офицерского состава и джунгар: шпаги, мечи, пистолеты, луки, стрелы, сабли. При этом у всех имитирующих копий есть свои оригиналы. Так, к 2,5 тыс. деревянных стрел прилагаются несколько настоящих с бронзовыми наконечниками для съемок крупных планов.

"В Тобольске был оружейный завод, он производил до двух тысяч винтовок и пистолетов. И мы не поленились и узнали, что замки были немецкими, затем шведскими, а после их доставляли из Голландии, - рассказал продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев. - В этом оружии точно восстановлены немецкие и шведские замки".

По оригинальным чертежам Семена Ремезова создали четыре бронзовые пушки. Известно, что они останутся в тобольском музее. Оригинальные версии дополнят муляжными копиями из стали, состаренные краской. Также сделают восемь деревянных пушек.

Пушки хоть и не боевые, - ядро туда закатить нельзя, а изобразить выстрел можно, но все они предназначены, чтобы в них был запал. Полный боекомплект из 20 пушек расположат по периметру Кремлевской крепости, как и мечтал когда-то сам Ремезов.

По словам продюсера кинокартины Олега Урушева, качество подготовленного оружия оценил также голливудский каскадер Виктор Иванов, которому вспомнилось, что в одном из фильмов использовали пистолеты из сувенирного магазина, в противовес "Тоболу". Эксперты отечественного истерна говорят, что реквизиты сделали исторически точно и качественно.

Актерский состав "Тобола"

В первый день весны дали команду мотор для сцены Маши Ремезовой (актриса Юлия Макарова) и Ивана Демарина (актер Илья Маланин). Съемки проводились на Почевашском мысу. Задействовали около 70 человек съемочной команды, а в подворье Панушково арендовали 11 лошадей для первых дней съемок. К слову, даже лошади оказываются дорогостоящими актерами. По словам Олега Урушева, вечером в канун первого дня работы команде сообщили, что цена аренды одной лошади возросла с 3 до 5 тыс. рублей.

7 марта снимают массовую сцену проводов каравана Семена Ремезова, в которой задействовали порядка 60 лошадей, 30 саней и 30 всадников, 100 человек массовки. На съемки приехал исполнитель главной роли Дмитрий Назаров.

Сейчас идет замена одного актера – Александра Цоя. Олег Урушев пояснил, что, несмотря на подготовку и обучение фехтованию и езде на лошадях, съемочная команда вынуждена отказаться от утвержденного исполнителя роли Онхудая.

"Мы наняли актеру учителей. Он вроде и скакал, и фехтовал, но не смог он за два месяца овладеть этими навыками, видно, что это не его, - пояснил Олег Урушев. - А не может Онхудай не рубить наотмашь, и приходиться делать замену актера. У меня чуть не случилось восстание художников – костюмы уже пошиты".

В роли хана Касыма на Алимасовой горе снимется Камиль Ларин. Он прибудет в Тобольск в ближайшие дни. Со дня на день ожидают и Дмитрия Дюжева, по фильму Петра I, для съемок в двух петербургских сценах.

Хромакей спасет киношные планы

С петербургской сцены, снятой на берегу Иртыша, начнется фильм "Тобол". По сценарию Петр I приезжает к виселице на Неве. Задний план сцены будет заполнен графикой.

"Если сегодня вы подойдете к зданию 12-ти коллегий в Санкт-Петербурге, где это историческое место, то увидите, что там все застроено, стоит памятник. Чтобы все это снести и построить, не хватит бюджета фильма, - пояснил Олег Урушев. – Лучше поставить хромакей здесь, построить некоторые вещи здесь. Реку Иртыш сделаем передним планом, леса – задним планом, все это компьютерной графикой", - рассказал Олег Урушев.

Для фильма "Тобол" закупили 400 метров голубых экранов, которые помогут смонтировать графическую картинку в фильм. Такую доработку ожидают сцены со снежной погодой, с которой в марте не повезло.

"Сегодня без хромакея, без компьютерной графики никто не будет смотреть кино, - считает продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев. – Будут говорить, что это документальное кино, а не художественное. Поэтому компьютерной графики будет у нас достаточно много".

Бюджет по компьютерной графике увеличился в 2,5 раза от планируемого при первоначальных просчетах в 2014 года за два года до приезда на место съемок.

"Весь Петербург, который будем снимать тоже в Тобольске, он тоже будет весь рисоваться и на хромакее. На сцене водных соревнований шведской бригады и русского отряда хромакей будет высотой 20 метров, длиной 200 метров. Хромакей установим на одном из озер под Тобольском", - рассказал Олег Урушев.

И казалось бы, можно весь фильм снять в Подмосковье, заполнив недостающие планы графикой, но…

"Но! Здесь есть та фактура, которой нет в Подмосковье. Нам бы пришлось строить такой кремль и торговые ряды. На компьютере всего не дорисуешь, - пояснил Олег Урушев. – Компьютерная графика еще не достигла такого. Мы можем дорисовать задний план. Крупный план вы увидите и скажете "Фу! Компьютерная графика". Даже "Викинг", где рисовали лучшие видеохудожники, и то зритель видит компьютерную графику и говорит: "О! Киев триста человек взяли!".

Полнометражка и восьмисерийник обойдется дешевле, чем к/ф "Викинг"

Как отметил Олег Урушев, съемки в Тобольске пока бюджет только увеличивают. Если бы фильм снимался в Подмосковье, не пришлось бы оплачивать гостиницу. Однако за рамки выделенного бюджета пока не выходят. На фильм "Тобол" выделили 390 млн рублей, и уже сейчас можно сказать, что материальная база требует подкрепления.

"Миллиард триста стоил "Викинг", который снимали семь лет. Мы планируем снять фильм за полтора-два года, - пояснил Олег Урушев. - В отличие от "Викинга" мы снимаем полный метр и восемь серий. Полный метр у нас будет в жанре исторического кино, ориентирован больше на молодежную аудиторию фильм. А сериал – это историческая драма для Первого канала, ориентированный на более старшую аудиторию. Мы практически снимаем два художественных произведения на эти деньги. Поэтому все удивляются нашему бюджету".

Олег Урушев добавил, что черновой монтаж фильма кинематографисты будут отсматривать уже в сентябре 2017 года. По плану сдача картины пройдет в ноябре 2018 года. График работы, сданный в "Фонд кино", кинематографисты опережают на 10 дней.

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Ирина Ромашкина