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Степан Киричук пожелал всем тюменкам счастья, здоровья и любви

09:40 08 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Женская красота и грация вдохновляют мужчин, поддерживают и дают силы двигаться вперед, потому что женщина во все времена являлась не только воплощением гармонии и изящности, но и хранительницей семьи и домашнего очага.

Об этом заявил член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук, поздравляя жительниц региона с Международным женским Днем 8 Марта.

"Этот чудесный праздник весны отмечается в России уже около ста лет и приобрел особое значение, поскольку является напоминанием того, что в нашей жизни есть истинная красота, заключенная в нежный женский образ. Именно этот светлый день мы связываем с наступлением весны, пробуждением и обновлением природы. Несмотря на то, что за окном до сих пор еще лежит снег, а холодный зимний ветер все еще наполняет городские улицы, ваши сердца и улыбки, подобно теплому весеннему солнцу, с каждым мгновением приближают эту волшебную пору", - отметил Степан Киричук.

Член Совета Федерации от Тюменской области пожелал всем тюменкам счастья, здоровья, любви.

Соб. инф.

Теги: Степан Киричук

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