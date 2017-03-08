up

8.03.2017 среда

EUR 61.7063

USD 58.263

В Тюмени -4..-6 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В французском зоопарке застрелили носорога

11:26 08 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn-st1.rtr-vesti.ru

Неизвестные браконьеры проникли в зоопарк недалеко от Парижа, застрелили одного из обитавших там носорогов и отпилили ему рог. Об этом сообщают Вести.Ru.

Пятилетний носорог, живший в зоопарке города Туари с ноября 2015 года, был убит тремя выстрелами в голову, а его рог был отпилен бензопилой. При этом тело было обнаружено сотрудниками только утром следующего дня.

Полиция полагает, что злоумышленники проникли в расположенный в отдаленной части парка загон для носорогов, взломав заднюю дверь зоопарка. Всего там под навесом обитали три носорога, но у браконьеров, судя по всему, просто не было времени возиться с остальными животными.

Рога носорогов используются для изготовления афродизиаков. Их стоимость на черном рынке может превысить 200 тыс. долларов. Обычно контрабанда рогов носорога идет из Африки.

Этот случай стал не только первой кражей рога носорога в Европе, но и первым убийством какого-либо животного в зоопарках Франции. Полиция ведет расследование, но до настоящего момента пока не удалось определить, из какого оружия был убит носорог.

Последние новости

16:13 Дошкольникам понравилась раскраска "Путешествие по Тюменской области"
15:37 Китайский народный умелец создал картину из шести тысяч алюминиевых банок
14:22 Украина хочет иметь ядерное оружие
13:10 Герои тыла: девочка из Ленинграда Фото
12:34 Родителям будущих первоклашек пора определиться с выбором школы
11:26 В французском зоопарке застрелили носорога
11:13 Митинг памяти разведчика Кузнецова состоится в Тюмени
10:01 Викуловские мини-фермы повышают продуктивность
09:40 Степан Киричук пожелал всем тюменкам счастья, здоровья и любви
09:14 Тюменцев приглашают на выставку подстаканников
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность

Тюменские промышленники и ученые готовят революцию в нефтегазодобывающей отрасли

Ханты-Мансийский банк перешел на единое программное обеспечение

Общество

Дошкольникам понравилась раскраска "Путешествие по Тюменской области"

Китайский народный умелец создал картину из шести тысяч алюминиевых банок

Украина хочет иметь ядерное оружие

Спорт

"Пурга" в Тюмени: дистанция стала сложнее

Лыжный марафон пройдет в Тюмени 8 марта

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Происшествия

В французском зоопарке застрелили носорога

В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим

Житель Аромашево незаконно хранил обрез
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+