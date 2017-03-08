В французском зоопарке застрелили носорога

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Неизвестные браконьеры проникли в зоопарк недалеко от Парижа, застрелили одного из обитавших там носорогов и отпилили ему рог. Об этом сообщают Вести.Ru.

Пятилетний носорог, живший в зоопарке города Туари с ноября 2015 года, был убит тремя выстрелами в голову, а его рог был отпилен бензопилой. При этом тело было обнаружено сотрудниками только утром следующего дня.

Полиция полагает, что злоумышленники проникли в расположенный в отдаленной части парка загон для носорогов, взломав заднюю дверь зоопарка. Всего там под навесом обитали три носорога, но у браконьеров, судя по всему, просто не было времени возиться с остальными животными.

Рога носорогов используются для изготовления афродизиаков. Их стоимость на черном рынке может превысить 200 тыс. долларов. Обычно контрабанда рогов носорога идет из Африки.

Этот случай стал не только первой кражей рога носорога в Европе, но и первым убийством какого-либо животного в зоопарках Франции. Полиция ведет расследование, но до настоящего момента пока не удалось определить, из какого оружия был убит носорог.