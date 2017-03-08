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Китайский народный умелец создал картину из шести тысяч алюминиевых банок

15:37 08 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
russian.news.cn

28-метровую копию классической картины "По реке в день поминовения усопших" создал из 6 тыс. алюминиевых банок народный умелец из Китая Гао Баоань. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Художник изобразил на черном фоне сцены повседневной жизни, мосты, дома, повозки, парусные суда, предметы быта, а также порядка 800 людей. Величина произведения составляет 1,3 метра в высоту и 28,8 метра в длину. Благодаря внушительным размерам, у зрителя есть возможность во всех деталях рассмотреть даже самые мелкие элементы оживленного города эпохи династии Северная Сун.

"В обыденной жизни много прекрасного, просто не каждый это видит", - отметил Гао Баоань. 

Процесс создания полотна оказался весьма трудоемким: необходимо было точно срисовать фигуры с оригинальной картины, затем вырезать их по форме, отшлифовать, приклеить и т.д. Важно было качественно выполнить каждый этап работы, даже малейшие детали требовали тщательной огранки и полировки.

Оригинальная картина "По реке в день поминовения усопших" была написана в эпоху Северной Сун (960-1127 годы) и считается одной из десяти наиболее значимых картин в истории китайского искусства. Полотно хранится в коллекции музея "Гугун" в Пекине.

Соб. инф.

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