10 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 9 часов 30 минут в детском саду № 87 (ул. Геологоразведчиков, 45) и № 133 (ул. Спорта, 2в) начнется семинар-практикум "Механизмы создания ситуации успеха в образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья".

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47) начнется совещание с представителями рыбоводных хозяйств и муниципалитетов юга области по деятельности на рыбоводных участках.

В Тюмени, Ишиме и Тобольске в 11 часов начнется награждение победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В Тюмени оно пройдет в ТюмГУ, ТИУ и колледже искусств, в Ишиме - в филиале ТюмГУ, в Тобольске - в химико-технологическом корпусе ТюмГУ.

В Тюмени в 14 часов на ул. Советской, 19 (2 этаж) начнется пресс-конференция с победителями и призерами Европейского юношеского олимпийского фестиваля и чемпионата мира IBU.

В Тюмени в 14 часов в информационно-выставочном центре (ул. Республики, 52, 2 этаж) начнется встреча депутата областной думы Глеба Трубина со студентами ТюмГУ в рамках проекта "Открытая дума".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63) начнется презентация профессионального полигона Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг.

В Тюмени в 17 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертно-развлекательная программа "Северная весна".

В Тюмени в 19 часов в Nюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется концерт в рамках фестиваля "Русская весна".

Этот день в истории:

1845 – родился Александр III Александрович, российский император с 1881 по 1894 год.

1905 – в ходе русско-японской войны завершилось Мукденское сражение. Русская армия потерпела тяжелое поражение и вынуждена была отступить.

1906 – в результате взрыва на шахте в Па-де-Кале (Франция) погибли более 1 тыс. шахтеров.

1908 – родился Жозеф Котин, советский конструктор, генерал-полковник инженерной службы. Под его руководством были созданы тяжелые танки КВ и ИС, а также трактора КТ-12 и К-700.

1926 – родился Александр Зацепин, российский композитор.

1935 – основан город Нарьян-Мар, центр Ненецкого автономного округа.

1939 – родился Чак Норрис, известный американский киноактер.

1940 – умер Михаил Булгаков, автор легендарных произведений "Белая гвардия", "Собачье сердце", "Кабала святош", "Мастер и Маргарита".

1945 – войска Красной Армии вели тяжелейшие бои в районе озера Балатон в Венгрии.

1945 – 334 американских бомбардировщика нанесли массированный бомбовый удар по Токио.

1946 – родился Владимир Гостюхин, российский и белорусский киноактер.

1958 – родилась Шерон Стоун, известная американская киноактриса.

1966 – в СССР открылась учредительная конференция Всесоюзного общества филателистов.

1970 – в Советском Союзе впервые на телеэкране появилась передача "Человек и закон".

1985 – умер Константин Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР.

2001 – умер Владимир Ворошилов, ведущий популярной телепрограммы "Что? Где? Когда?".