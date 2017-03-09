up

9.03.2017 четверг

EUR 61.7063

USD 58.263

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Тюмени производят буровые установки из отечественного оборудования

11:21 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
bentec.com

Циркуляционная система производства компании "Бентек", которая была произведена в Тюмени из отечественного сырья, работает в Германии и частично в далеком государстве Бруней.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Бентек" Олег Федоровских на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли".

"Мы считаем очень важно, помимо производства и поставки продукции для внутреннего рынка, выпускать конкурентоспособную продукцию и металлоконструкции в составе различных изделий для поставки на экспорт", - подчеркнул он.

Работая над вопросами импортозамещения, компания, по словам Олега Федоровского на 100% осуществила локализацию производства всех металлоконструкций для буровых установок. Сегодня более половины стоимости буровой установки создается непосредственно в Тюмени.

"В 2016 году мы вышли на полную проектную мощность по производству буровых установок и сейчас производим около пяти тысяч тонн металлоконструкций в год или пять буровых установок собственного производства", - пояснил он.

Руководитель "Бентек" подчеркнул, что компания работает в тесной кооперации с тюменскими предприятиями "Нефтемаш", "Сибнефтемаш", и многими другими. По итогам 2016 года предприятие вошло в пятерку ведущих машиностроительных предприятий Тюменской области по объему выпускаемой продукции.

Напомним, что 10 лет назад в Тюмени была зарегистрирована наша дочерняя компания ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс" для создания предприятия по производству буровых установок и их технического обслуживания. Построен завод, который на современном оборудовании осуществляет весь технологический цикл от резки металла до ввода буровых установок в эксплуатацию, налажено обслуживание всех систем буровых установок "Бентек" и снабжение запчастями клиентов в РФ и других странах СНГ.

Борис Олейник

Теги: Бентек , импортозамещение , Олег Федоровских , Нефтемаш , Сибнефтемаш
Ранее в сюжете
09.03.2017, 10:49 На тюменском «Нефтемаше» собирают уникальную станцию для Газпрома
09.03.2017, 09:54 Тюменские производители нефтепромыслового оборудования делают ставку на инновации
07.03.2017, 14:49 Тюменские промышленники и ученые готовят революцию в нефтегазодобывающей отрасли
07.03.2017, 12:27 На месторождениях РН-Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование
07.03.2017, 11:32 СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене
07.03.2017, 10:27 Тюменские предприятия расширяют сотрудничество с нефтяной компаний ЛУКОЙЛ
06.03.2017, 18:27 Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Последние новости

13:43 Трюки в фильме "Тобол" исполнят каскадеры, работавшие в Голливуде
13:32 Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки
13:21 Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах
13:10 В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом Фото
13:00 Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов Фото
12:49 Муравьям пора собирать документы
12:38 Тюменские биатлонисты выиграли бронзу в патрульной гонке ЧР
12:27 Ишимца будут судить за отстрел косуль
12:16 Суд признал законным решение об отказе в проведении гей-парада в Ханты-Мансийске
12:05 Безымянные проезды в Тюмени получили крымские названия
Все новости

Архив новостей

Март, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

В Тюмени производят буровые установки из отечественного оборудования

На тюменском "Нефтемаше" собирают уникальную станцию для Газпрома

Тюменские производители нефтепромыслового оборудования делают ставку на инновации

Общество

Трюки в фильме "Тобол" исполнят каскадеры, работавшие в Голливуде

Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки

Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов

Спорт

В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом

Тюменские биатлонисты выиграли бронзу в патрульной гонке ЧР

"Тюмень" и "Спартак" разошлись миром

Происшествия

Ишимца будут судить за отстрел косуль

Тюменец зарубил товарища топором

Житель Ялуторовска попался на подделке документов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+