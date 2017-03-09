В Тюмени производят буровые установки из отечественного оборудования

bentec.com

Циркуляционная система производства компании "Бентек", которая была произведена в Тюмени из отечественного сырья, работает в Германии и частично в далеком государстве Бруней.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Бентек" Олег Федоровских на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли".

"Мы считаем очень важно, помимо производства и поставки продукции для внутреннего рынка, выпускать конкурентоспособную продукцию и металлоконструкции в составе различных изделий для поставки на экспорт", - подчеркнул он.

Работая над вопросами импортозамещения, компания, по словам Олега Федоровского на 100% осуществила локализацию производства всех металлоконструкций для буровых установок. Сегодня более половины стоимости буровой установки создается непосредственно в Тюмени.

"В 2016 году мы вышли на полную проектную мощность по производству буровых установок и сейчас производим около пяти тысяч тонн металлоконструкций в год или пять буровых установок собственного производства", - пояснил он.

Руководитель "Бентек" подчеркнул, что компания работает в тесной кооперации с тюменскими предприятиями "Нефтемаш", "Сибнефтемаш", и многими другими. По итогам 2016 года предприятие вошло в пятерку ведущих машиностроительных предприятий Тюменской области по объему выпускаемой продукции.

Напомним, что 10 лет назад в Тюмени была зарегистрирована наша дочерняя компания ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс" для создания предприятия по производству буровых установок и их технического обслуживания. Построен завод, который на современном оборудовании осуществляет весь технологический цикл от резки металла до ввода буровых установок в эксплуатацию, налажено обслуживание всех систем буровых установок "Бентек" и снабжение запчастями клиентов в РФ и других странах СНГ.

Борис Олейник