up

9.03.2017 четверг

EUR 61.7063

USD 58.263

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Суходолье водитель "Лады" сбил мужчину и скрылся

11:00 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Шесть человек получили травмы в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюмени 8 марта.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на ул. Николая Ростовцева столкнулись автомобили "Мицубиси ASX" и "Дэу Нексия". Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия 21-летний водитель "Нексии" получил травму головы.

На пересечении улиц Тимуровцев и Мусы Джалиля столкнулись "Лада Калина" и внедорожник "ZX Grand Tiger". Причиной столкновения, как и в предыдущем случае, стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия ушибы головы и грудной клетки получила 38-летняя пассажирка "Лады", травмы шеи у восьмилетнего ребенка, пассажира внедорожника. Мальчик был пристегнут ремнем безопасности при помощи адаптера.

В садоводческом обществе "Суходолье" автомобиль "Лада" 14-й модели сбил 30-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пешеход получил травму колена. Очевидцев происшествия и всех кто, располагает какой-либо информацией по данному факту, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам 794-686, 794-589.

На ул. Мельникайте, 119 столкнулись автомобили "Хендэ Соната", "Лада Калина" и "Мицубиси Лансер". Причиной аварии стало несоблюдение дистанции 32-летним водителем автомобиля "Хендэ", который находился в нетрезвом состоянии. Травму головы в результате происшествия получила 25-летняя пассажирка "Лады".

Сотрудники Госавтоинспекции области за сутки отстранили от управления транспортом 24 нетрезвых водителя, четверо из них совершили эти нарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

13:43 Трюки в фильме "Тобол" исполнят каскадеры, работавшие в Голливуде
13:32 Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки
13:21 Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах
13:10 В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом Фото
13:00 Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов Фото
12:49 Муравьям пора собирать документы
12:38 Тюменские биатлонисты выиграли бронзу в патрульной гонке ЧР
12:27 Ишимца будут судить за отстрел косуль
12:16 Суд признал законным решение об отказе в проведении гей-парада в Ханты-Мансийске
12:05 Безымянные проезды в Тюмени получили крымские названия
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

В Тюмени производят буровые установки из отечественного оборудования

На тюменском "Нефтемаше" собирают уникальную станцию для Газпрома

Тюменские производители нефтепромыслового оборудования делают ставку на инновации

Общество

Трюки в фильме "Тобол" исполнят каскадеры, работавшие в Голливуде

Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки

Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов

Спорт

В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом

Тюменские биатлонисты выиграли бронзу в патрульной гонке ЧР

"Тюмень" и "Спартак" разошлись миром

Происшествия

Ишимца будут судить за отстрел косуль

Тюменец зарубил товарища топором

Житель Ялуторовска попался на подделке документов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+