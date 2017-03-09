В Суходолье водитель "Лады" сбил мужчину и скрылся

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Шесть человек получили травмы в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюмени 8 марта.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на ул. Николая Ростовцева столкнулись автомобили "Мицубиси ASX" и "Дэу Нексия". Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия 21-летний водитель "Нексии" получил травму головы.

На пересечении улиц Тимуровцев и Мусы Джалиля столкнулись "Лада Калина" и внедорожник "ZX Grand Tiger". Причиной столкновения, как и в предыдущем случае, стало нарушение очередности проезда. В результате происшествия ушибы головы и грудной клетки получила 38-летняя пассажирка "Лады", травмы шеи у восьмилетнего ребенка, пассажира внедорожника. Мальчик был пристегнут ремнем безопасности при помощи адаптера.

В садоводческом обществе "Суходолье" автомобиль "Лада" 14-й модели сбил 30-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Пешеход получил травму колена. Очевидцев происшествия и всех кто, располагает какой-либо информацией по данному факту, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефонам 794-686, 794-589.

На ул. Мельникайте, 119 столкнулись автомобили "Хендэ Соната", "Лада Калина" и "Мицубиси Лансер". Причиной аварии стало несоблюдение дистанции 32-летним водителем автомобиля "Хендэ", который находился в нетрезвом состоянии. Травму головы в результате происшествия получила 25-летняя пассажирка "Лады".

Сотрудники Госавтоинспекции области за сутки отстранили от управления транспортом 24 нетрезвых водителя, четверо из них совершили эти нарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.