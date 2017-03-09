Найти iPhone 7 в бутылке с водой можно в Тюмени

Фото акции «Лови седьмой с живой водой»

Компания "Аква Вита" предлагает новый продукт - родниковую воду высшей категории качества. В Тюмени проводят акцию под кодовым названием "Лови седьмой с живой водой", главный приз которой - iPhone 7.

Акция продлится до 15 марта. Утром 16 марта со склада компании "Аква Вита" отправятся 20 машин и развезут 1 тыс. 500 бутылок с водой, в одной из них будет плавать главный приз - iPhone 7. К 50 бутылкам прикрепят призы различных категорий: фитнес, здоровое питание, канцелярия, игрушки, услуги для бизнеса и спортивные товары. Призовой фонд акции составляет 200 тыс. рублей.

Чтобы принять участие в розыгрыше iPhone 7 и еще 50 призов, нужно заказать доставку воды на 16 марта, заказы на другие дни в акции не участвуют.

В условиях постоянной загрузки люди отдают предпочтение компаниям, которые ценят каждую минуту своего клиента, поэтому "Аква Вита" обещает экспресс-доставку в течение двух часов с момента заказа. Заказы в режиме online принимаются круглосуточно, развозка заказов ежедневно с 8 часов до 00 часов.

Сделать заказ на доставку можно здесь.

Телефон: (3452) 21-70-80.

Соб. инф.