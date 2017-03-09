Тюменец зарубил товарища топором

sledcom.ru

Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), возбудил следственный отдел по Центральному городскому округу следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области.

На первоначальном этапе установлено, что вечером 24 февраля в одном из домов, расположенных на ул. Сечинова, во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Преступник, вооружившись топором, нанес несколько ударов по голове потерпевшего. Мужчина был доставлен в больницу, однако через несколько дней скончался.

Обвиняемый заключен под стражу. Ранее он был судим по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Следствием выполняется необходимый комплекс действий, направленный на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональное управление СК РФ.