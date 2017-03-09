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Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки

13:32 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Мкр. Южный в Заводоуковском городском округе / www.cartogiraffe.com

Микрорайон "Южный" сформирован в Заводоуковском городском округе за счет областных средств. Земельных участков из федеральных земель подготовлено более 900 единиц, в том числе и для многодетных семей, постановленных на учет в ЯНАО.

За время действия положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, которое утверждено в октябре 2011 года, в Заводоуковском городском округе от многодетных семей поступило 749 заявлений о бесплатном предоставлении земельного участка. Из них 646 поставлены на учет, 103 семьям отказавно в постановке на учет, 614 семей получили земельные участки. На учете для получения участков числится 21 многодетная семья.

"Несмотря на трудность, возникшую при выполнении земельных обязательств перед многодетными семьями, — дефицит свободных участков, которые можно предоставить для индивидуального жилищного строительства, полностью обеспечить землей многодетные семьи, принятые на учет в Заводоуковском городском округе, удалось за пять с половиной лет", - отметил глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин.

Для многодетных ямальцев сформированы и поставлены на кадастровый учет 155 площадок в Заводоуковском городском округе.

Администрация городского округа будет создавать условия для подключения инженерных сетей к каждому из них, в частности дорогой с щебеночным покрытием, линий электропередач.

Весной 2017 года участки начнут передавать в собственность многодетным семьям, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Соб. инф.

Теги: Ямал , Заводоуковский городской округ , земля многодетным , Александр Анохин

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