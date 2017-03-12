Тюменская область активно развивает фармацевтический кластер

admtyumen.ru

Работу правительства Тюменской области по улучшению инвестиционного климата в регионе и поддержке бизнеса высоко оценила генеральный директор фармацевтического холдинга "Эвалар" Лариса Прокопьева.

"Наша компания специализируется на выпуске лекарственных препаратов из растительного сырья. Сейчас мы рассматривает проект создания в Тюменской области предприятия для производства фармацевтических субстанций. Предполагаемый объем инвестиций - от трех до четырех миллиардов рублей", - рассказала Лариса Прокопьева.

По ее мнению, Тюменская область - наиболее привлекательный регион для создания крупного фармацевтического производства.

"Разрабатывая проект, мы проанализировали инвестиционный климат во многих регионах страны. Работа правительства Тюменской области нацелена на оказание помощи инвесторам, есть программы поддержки. Поэтому Тюмень нас очень привлекает", - подчеркнула генеральный директор компании "Эвалар".

По словам Ларисы Прокопьевой, фармацевтический холдинг намерен изучить возможность использования на производстве тюменских лекарственных растений.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с фармацевтическим холдингом "Эвалар" губернатор Тюменской области Владимир Якушев на Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи в конце февраля.

"Мы реализуем несколько проектов в фармацевтической отрасли. Это непростые проекты, но по каждому мы видим положительную динамику и хорошие перспективы. Например, Тюменский фармацевтический завод находится в стадии серьезной реконструкции, и я уверен, что эта работа будет доведена до логического завершения. На одной из площадок нашего химико-фармацевтического завода также идет реконструкция, на второй готовится строительство нового предприятия по производству лекарств, которых сегодня нет на российском рынке. С появлением в регионе компании "Эвалар" мы можем говорить о том, что в Тюмени начинает формироваться серьезный фармацевтический кластер. Мы готовы предоставить все необходимые инструменты господдержки", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко