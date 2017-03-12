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На Антипинском НПЗ продолжается монтаж оборудования

08:01 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.annpz.ru

Сепаратор высокого давления установлен на реакторах комплекса по производству высокооктановых бензинов  Антипинского НПЗ.

Сепаратор позволит отделить сырье от сернистых и азотистых соединений, а также воды.  

Монтаж оборудования весом 42,5 тонны проводился в условиях ограниченного пространства, а для подъема на место установки использовался специализированный автокран грузоподъемностью 200 тонн. Емкость для размещения сепаратора была поднята на высоту 15,5 м, а затем через проем в уже смонтированных металлоконструкциях оборудование опустили в проектное положение на высоту 12 м.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов планируется в августе 2017 года. Установка позволит Антипинскому НПЗ выпускать собственные бензины АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5.

"Строительство и дальнейшее развитие Антипинского нефтеперерабатывающего завода - один из важнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков региона", - отметил Владимир Якушев.

Планируемый объем выпуска высокооктановых бензинов на Антипинском НПЗ составит около 600 тысяч тонн ежегодно.

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