Муравьям пора собирать документы

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Прием документов для трудоустройства подростков (14-17 лет) на первую смену в "Отряды мэра" начнется в Тюмени 3 апреля.

Летом будет организована работа четырех трудовых смен, продолжительность каждой - 10 рабочих дней. Трудиться мальчишки и девчонки будут по 3 часа – с 9 до 12 часов.

Всего за лето 2017 года в рамках комплексной программы "Отряды мэра" будет трудоустроено 3 тыс. 786 человек: 1 тыс. 600 – в июне, 1 тыс. 386 – в июле (за две смены) и 800 – в августе.

Ребятам, которые планируют провести каникулы с пользой, пора задуматься, кем пойти работать в период летнего отдыха. Выбор очень широкий.

Впервые представится возможность поработать помощниками швеи, горничной, культорганизатора детских внешкольных учреждений и мастера деревообработки.

Возможность дополнительно заработать предоставится и тем, кто постарше: студентам и работающей молодежи от 18 лет. Юношам и девушкам, желающим присоединиться к "муравьям", предлагаются вакансии "руководителя бригады".

Желающих попасть в "Отряды мэра" всегда очень много, поэтому нужно уже сейчас озаботиться сбором документов, чтобы к началу приемной компании был готовый пакет. Особенно стоит подсуетиться тем, кто хочет попробовать свои силы в творческих бригадах "Кураж" (организация и проведение концертов), "Спектр-М" (пресс-центр "Отрядов мэра") и детском экскурсионном бюро "Любимый город" (организация и проведение экскурсий по историческим местам Тюмени), так как для трудоустройства в эти отряды необходимо предварительно пройти собеседования у кураторов.

Документы для трудоустройства во все бригады будут приниматься по адресу ул. 50 лет Октября, 48 (отдел по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр") с 13.30 до 16.30. Контактные телефоны: 51-79-51, 51-79-52.

Подробную информацию о сроках приема документов, их перечне, предлагаемых профессиях можно получить на сайте www.отряды-мэра.рф. Вопросы, предложения и замечания принимаются в группе "Отряды мэра. Тюмень".