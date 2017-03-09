up

9.03.2017 четверг

EUR 61.7063

USD 58.263

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Муравьям пора собирать документы

12:49 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
pp.userapi.com

Прием документов для трудоустройства подростков (14-17 лет) на первую смену в "Отряды мэра" начнется в Тюмени 3 апреля.

Летом будет организована работа четырех трудовых смен, продолжительность каждой - 10 рабочих дней. Трудиться мальчишки и девчонки будут по 3 часа – с 9 до 12 часов.

Всего за лето 2017 года в рамках комплексной программы "Отряды мэра" будет трудоустроено 3 тыс. 786 человек: 1 тыс. 600 – в июне, 1 тыс. 386 – в июле (за две смены) и 800 – в августе. 

Ребятам, которые планируют провести каникулы с пользой, пора задуматься, кем пойти работать в период летнего отдыха. Выбор очень широкий.

Впервые представится возможность поработать помощниками швеи, горничной, культорганизатора детских внешкольных учреждений и мастера деревообработки.

Возможность дополнительно заработать предоставится и тем, кто постарше: студентам и работающей молодежи от 18 лет. Юношам и девушкам, желающим присоединиться к "муравьям", предлагаются вакансии "руководителя бригады".

Желающих попасть в "Отряды мэра" всегда очень много, поэтому нужно уже сейчас озаботиться сбором документов, чтобы к началу приемной компании был готовый пакет. Особенно стоит подсуетиться тем, кто хочет попробовать свои силы в творческих бригадах "Кураж" (организация и проведение концертов), "Спектр-М" (пресс-центр "Отрядов мэра") и детском экскурсионном бюро "Любимый город" (организация и проведение экскурсий по историческим местам Тюмени), так как для трудоустройства в эти отряды необходимо предварительно пройти собеседования у кураторов.

Документы для трудоустройства во все бригады будут приниматься по адресу ул. 50 лет Октября, 48 (отдел по проведению мероприятий в области содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр") с 13.30 до 16.30. Контактные телефоны: 51-79-51, 51-79-52.

Подробную информацию о сроках приема документов, их перечне, предлагаемых профессиях можно получить на сайте www.отряды-мэра.рф. Вопросы, предложения и замечания принимаются в группе "Отряды мэра. Тюмень"

Теги: трудоустройство подростков , отряды мэра

Последние новости

13:43 Трюки в фильме "Тобол" исполнят каскадеры, работавшие в Голливуде
13:32 Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки
13:21 Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах
13:10 В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом Фото
13:00 Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов Фото
12:49 Муравьям пора собирать документы
12:38 Тюменские биатлонисты выиграли бронзу в патрульной гонке ЧР
12:27 Ишимца будут судить за отстрел косуль
12:16 Суд признал законным решение об отказе в проведении гей-парада в Ханты-Мансийске
12:05 Безымянные проезды в Тюмени получили крымские названия
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

В Тюмени производят буровые установки из отечественного оборудования

На тюменском "Нефтемаше" собирают уникальную станцию для Газпрома

Тюменские производители нефтепромыслового оборудования делают ставку на инновации

Общество

Трюки в фильме "Тобол" исполнят каскадеры, работавшие в Голливуде

Все многодетные семьи Заводоуковского округа получили бесплатные земельные участки

Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов

Спорт

В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом

Тюменские биатлонисты выиграли бронзу в патрульной гонке ЧР

"Тюмень" и "Спартак" разошлись миром

Происшествия

Ишимца будут судить за отстрел косуль

Тюменец зарубил товарища топором

Житель Ялуторовска попался на подделке документов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+