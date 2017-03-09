Ишимца будут судить за отстрел косуль

Фото следственного комитета РФ

Жителя Ишима будут судить за истребление двух самок сибирских косуль.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 10 октября 2016 года Николай Белешев поехал на охоту на сибирскую косулю в запрещенные на охоту сроки в сторону села Мизоново Ишимского района. Проезжая по полю, он увидел двух косуль. Остановив УАЗ, Белешев через боковое окно автомобиля выстрелил в одну косулю, а потом в другую. После этого он разделал одно животное, затем приступил ко второму и в это время увидел приближающийся свет. Подумав, что это могут быть егери, браконьер загрузил добычу в машину и попытался скрыться. Однако по дороге автомобиль забуксовал. Проезжавшие мимо сотрудники Ишимского районного отдела Госохотуправления Тюменской области остановились и попросили Белешева открыть багажное отделение УАЗ. Увидев косуль, они сообщили в полицию. Белешев сознался в браконьерстве.

Размер ущерба составил 200 тыс. рублей.

Браконьеру грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы до двух лет.