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В Тобольске водители и кондукторы соревновались в метании валенок и беге с коромыслом

13:10 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Кубки и денежные премии получили победители 38 зимней спартакиады сотрудников ОАО "Тобольское ПАТП".

В программу  спортивно-массового мероприятия в этом году внесли изменения. Появились новые виды соревнований. К традиционным шашкам, шахматам, стрельбе, подтягиванию, гирям, настольному теннису и дартсу добавили прыжки через скакалку и сгибание и разгибание туловища на время. В этих видах водители и кондукторы, руководители и инженеры, рабочие ремонтно-механических мастерских состязались в течение февраля на базе спортивно-оздоровительного центра предприятия.

В новом формате прошел заключительный этап спартакиады, участники которого продемонстрировали командный дух и сплоченность. Мужчины выясняли кто сильнее в перетягивании каната. По-настоящему семейным праздник сделала комбинированная эстафета: были в ней и бег с коромыслом, и метание валенка, а также ведение мяча клюшкой на скорость.

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По итогам спартакиады победу как среди мужчин, так и среди женщин, заняли команды РСиС, сообщает пресс-служба Тобольского ПАТП.

Теги: Тобольск , ПАТП , спартакиада

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