Суд признал законным решение об отказе в проведении гей-парада в Ханты-Мансийске

admhmansy.ru

Власти Ханты-Мансийска отказали активистам в проведении гей-парада в городе. Ханты-Мансийский районный суд от 3 марта 2017 года действия администрации города признал законными, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

Напомним, 22 февраля в органы местного самоуправления окружного центра поступило уведомление, о том, что 7 марта планируется организация трех мероприятий: шествия в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, а также двух митингов.

Как следует из документов, поступивших в администрацию города, представители нетрадиционной сексуальной ориентации предполагали начать шествие на ул. Свердлова от ул.Водопроводная, а завершить – на ул. Мира. В тот же день они планировали устроить митинги на Центральной площади города, а также на площади Свободы. В каждом мероприятии было заявлено участие до 300 человек. Администрация Ханты-Мансийска не удовлетворила обращение российского правозащитника и активиста ЛГБТ-движения, главы московского гей-парада. Отказ администрации окружного центра был обжалован в судебном порядке.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин прокомментировал отказ: "Сегодня каждый может свободно защищать свои интересы и подавать импульсы власти через различные каналы. Российское законодательство не запрещает проводить митинги, пикеты, шествия. И это является важным моментов в формировании гражданского общества. Но когда речь идет о заявлениях, которые разрушительно влияют на традиционные устои, нравственные ценности российского общества, реакция власти должна быть однозначной. Считаю, недопустимым в Ханты-Мансийске проведение мероприятий, прямо или косвенно пропагандирующих любые формы извращений, в том числе идеи нетрадиционных сексуальных отношений и всего, что с этим связано. Тем более навязывать их детям", - отметил он.

Он подчеркнул, что в стране существуют моральные ценности, исторические, культурные и религиозные традиции, по которым живет общество." У нас не стоит задачи ущемить кого-то в правах, но давать право группе людей агрессивно продвигать интересы, которые расходятся с мнением большинства, считаю невозможным", - заключил он.