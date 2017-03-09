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Съемки фильма "Тобол": мобильный городок назвали посадом сибирских старожилов

13:00 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Мобильная постройка к фильму "Тобол" с Почевашского мыса может переехать в Тюмень после завершения съемок. 

"Мы надеемся, что этот мобильный музей останется в Тобольске и никуда не переедет, хотя музейщики говорят: "Мы хотим, чтобы он был в Тюмени"", - сказал продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

По словам директора Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Светланы Сидоровой, окончательно судьба мобильных конструкций не определена. Планировалось оставить это место со всеми постройками на Почеваши и организовать мощную интерактивную музейную площадку, которая в проектном варианте называлась "Посад сибирских старожилов".

"Это будет частью историко-культурного наследия, что очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения", - считает Светлана Сидорова. Она напомнила интересный факт из жизни Тобольска.

"Тобольская земля уже вдохновляла кинематографистов. Здесь снимали фильм "Война" с Сергеем Бодровым-младшим", - рассказала она.

Четкого ответа на вопрос, останется ли посад сибирских старожилов на Почеваши, нет.

"Это связано с вопросами формального значения, - пояснила Светлана Сидорова. - Вопрос обсуждается. Скорее всего, и мы на это надеемся, постройка останется Тобольскому музею".

Напомним, все концепты для фильма "Тобол" создал Сергей Алибеков, ранее он работал над созданием фильма "Викинг".

"Картины художника-кинематографиста уже в распоряжении музейного комплекса, он может ими пользоваться", - заверил Олег Урушев.

На Почеваши вырос город: за два зимних месяца площадь в 7 га застроили домиками, церквями, торговыми лавками, конюшнями. В капитальном строении возвели дом наместника Тобольской губернии Матвея Гагарина. Особое внимание кинематографисты уделили двору Семена Ремезова.

"Здесь сделали замкнутое пространство, чтобы камера не видела ничего лишнего", - пояснил журналистам на экскурсии по съемочной площадке Олег Урушев.

За деревянными воротами находятся дом, баня, хозяйские постройки и мастерская тоболяка. В этой мастерской Семен Ремезов собирал скелет мамонта, чтобы отправить Петру I. По словам Олега Урушева, этот эпизод кинематографисты покажут на большом экране.

Мобильный музей, как называет городок продюсер "Тобола", оснащен полуторакилометровым деревянным настилом по периметру построек. Планировалось, что посетители музея будут гулять по этим тропам. 

На съемочной площадке стоит муляж корабля для съемок заднего плана, чтобы представить Тобольск речным портом, коим он был во времена Петра Великого. Существенное подкрепление речного флота прибудет в мае.

"Военно-историческое общество "Тюменская вольница" строит пять кораблей на берегу Туры. Они пойдут своим ходом из Тюмени в Тобольск. Съемки с кораблями запланированы на вторую половину мая. Один корабль сделан как муляж, чтобы обозначить, что Тобольск был всемирным портом", - рассказал Олег Урушев.

Как сообщала "Тюменская линия", с 11 по 13 марта съемки фильма "Тобол" перенесли в Тобольский кремль, где снимают ярмарку и массовую драку. Репетиции этих сцен начнутся 10 марта. За это время мобильные конструкции переедут в Панушково. 

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Ирина Ромашкина

Теги: музей , кино , Олег Урушев , Тобол , Светлана Сидорова , Тобольск

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