up

18.03.2017 суббота

EUR 62.3722

USD 57.9344

В Тюмени -5..-7 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Торговые площадки с демократичными арендными ценами появляются в Тюмени

13:06 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Развитие торговли, общественного питания и сферы услуг - один из важных индикаторов, характеризующих социально-экономическую обстановку в регионе. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"К концу 2016 года падение потребительского рынка в регионе остановилось, ситуация стабилизировалась. Мы видим некоторое снижение показателей, но не катастрофическое. Да, люди не тратят лишних денег, отказывают себе в каких-то покупках. Но при этом на рынке развиваются новые направления. Например, в общественном питании появляются новые демократичные заведения, более доступные по ценам. Бизнес подстраивается под покупателя, вырабатывается новый баланс интересов", - отметил Андрей Пантелеев.

По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма, большую роль в развитии регионального потребительского рынка играет появление торговых площадок с приемлемыми для предпринимателей расценками на аренду площадей.

"Например, в новом торговом центре, который открылся на Тобольском тракте арендные цены совершенно адекватны. Предприниматели готовы по ним работать. Кроме того, это позволяет создавать новые концепции бизнеса. Объем инвестиций в строительство этого торгового центра превысил четыре миллиарда рублей. Кроме того, около 500 миллионов рублей проинвестируют работающие на этой площадке предприниматели. В результате будет создано около двух тысяч рабочих мест", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко

Теги: новые рабочие места , потребительский рынок , торговля , Андрей Пантелеев , инвестиции

Последние новости

16:57 Тюменские выпускники прошлых лет готовятся к пересдаче ЕГЭ
15:39 "Даешь музей в массы!", призывают музейщики Тюмени
15:18 Тюменские благотворители дарят детям-инвалидам праздник
15:09 Владимир Якушев: Тюменская область и Крым плодотворно сотрудничают
15:06 Голышманово празднует третью годовщину воссоединения России с Крымом Фото
14:55 Конкурс плакатов и видеороликов "Познай Байкал" набирает участников
14:39 Семь тысяч тюменцев вышли на митинг в честь годовщины возвращения Крыма Фото
14:22 Беременных студенток переведут на бюджетное обучение
14:06 Областные парламентарии приглашают студентов к диалогу
13:46 15 жителей Магадана гостипализированы с подозрением на сальмонеллез
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область и Крым плодотворно сотрудничают

Владимир Якушев: возвращение Крыма - большая и важная победа

Владимир Якушев посетил интерактивные площадки Крымской весны в Тюмени

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Торговые площадки с демократичными арендными ценами появляются в Тюмени

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

Общество

В Тюменском районе появится новый яхт-клуб со стоянкой для водной техники и парусной школой

Тюменские выпускники прошлых лет готовятся к пересдаче ЕГЭ

"Даешь музей в массы!", призывают музейщики Тюмени

Спорт

Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи

Тюменцы посоревнуются в дартсе

Биатлонисты из Тюмени победили в Екатеринбурге

Происшествия

Силовики четырех регионов задержали федерального преступника

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+