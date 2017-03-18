Торговые площадки с демократичными арендными ценами появляются в Тюмени

admtyumen.ru

Развитие торговли, общественного питания и сферы услуг - один из важных индикаторов, характеризующих социально-экономическую обстановку в регионе. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"К концу 2016 года падение потребительского рынка в регионе остановилось, ситуация стабилизировалась. Мы видим некоторое снижение показателей, но не катастрофическое. Да, люди не тратят лишних денег, отказывают себе в каких-то покупках. Но при этом на рынке развиваются новые направления. Например, в общественном питании появляются новые демократичные заведения, более доступные по ценам. Бизнес подстраивается под покупателя, вырабатывается новый баланс интересов", - отметил Андрей Пантелеев.

По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма, большую роль в развитии регионального потребительского рынка играет появление торговых площадок с приемлемыми для предпринимателей расценками на аренду площадей.

"Например, в новом торговом центре, который открылся на Тобольском тракте арендные цены совершенно адекватны. Предприниматели готовы по ним работать. Кроме того, это позволяет создавать новые концепции бизнеса. Объем инвестиций в строительство этого торгового центра превысил четыре миллиарда рублей. Кроме того, около 500 миллионов рублей проинвестируют работающие на этой площадке предприниматели. В результате будет создано около двух тысяч рабочих мест", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко