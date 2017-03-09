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Уральский бизнес научился зарабатывать на входящих вызовах

17:00 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Жители Урала стали значительно чаще звонить на горячие линии и в колл-центры. С начала 2017 года общее количество вызовов на номера формата 8 800 в сети "МегаФон" выросло более чем на 60% в сравнении с 2016 годом.

Каждый второй звонок на такие номера совершают жители Свердловской области, а каждый третий вызов приходится на челябинцев. Среди регионов России чаще всего в уральские колл-центры и сервисные службы компаний звонят москвичи и петербуржцы.

Эту тенденцию специалисты оператора объясняют маркетинговой активностью уральских компаний – в конкурентной борьбе малый и средний бизнес стимулирует потенциальных клиентов на звонки в свои офисы. Чтобы обеспечить заказчикам бесплатные вызовы из любой точки России, бизнесмены подключают единые федеральные номера 8 800.

Эффективность такого телеком-решения подтверждает статистика: в 2017 году только за последний месяц спрос на услугу по организации бесплатного номера 8 800 на Урале вырос в два раза. По данным пользователей сервиса, после его подключения количество обращений в компании увеличивается в среднем на 30%.

"8 800 - одна из самых популярных услуг среди наших клиентов. Чтобы подключение и организация работы такого номера стали еще доступнее для небольших компаний, в январе мы обновили тарифы "Легкий старт", снизив ежемесячный платеж на 25 процентов. При этом, если раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2 тысячи 500 рублей, теперь с "Легким стартом" оно стало бесплатным. Новые условия бизнес-сообщество Урала мгновенно оценило: в феврале мы зафиксировали рост подключений к этим тарифам в 2,5 раза", – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова.

Услуга "8 800" помогает повысить качество обслуживания клиентов, оперативно обработать каждый звонок, и главное – увеличить число дозвонившихся до компании. Тариф "Легкий старт" подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. В личном кабинете услуги можно смотреть детальную информацию по вызовам, настроить интеллектуальную переадресацию звонков, с учетом региона звонящего, времени и дня недели.

Теги: МегаФон

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