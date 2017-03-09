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Врачи Медицинского города обсудили вопросы нутритивной поддержки онкобольных

16:27 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Особенности питания пациентов обсудили онкологи и анестезиологи-реаниматологи  в рамках лекции для врачей Медицинского города на тему нутритивной поддержки, которую прочитала профессор, главный анестезиолог-реаниматолог Тюменской области Наталья Шень.

В современных условиях нутритивная поддержка представляет жизненно важный компонент интенсивной терапии. Она необходима, когда у пациента нет возможности питаться как обычно, через рот, и необходимо обеспечить клиническое питание, чтобы необходимые вещества поступали в организм в полном адекватном объеме с помощью ряда методов. Во многих клинических случаях нутритивная поддержка является обязательным компонентом комплексной интенсивной терапии больных и необходимым условием выживания и выздоровления пациентов – как взрослых, так и детей.

Подробнее о способах и особенностях клинического питания рассказала Наталья Шень, которая возглавляет кафедру анестезиологии и реаниматологии Института непрерывного профессионального образования Тюменского государственного медицинского университета, анестезиолого-реанимационную службу Областной клинической больницы №1 и профильную аттестационную комиссию при департаменте здравоохранения Тюменской области.

По ее словам, больные онкологического профиля часто сталкиваются с проблемой неусваиваемости необходимого для жизнедеятельности количества питательных веществ.

"Это большая проблема, потому что переносимость лечения, как оперативного, так и консервативного, резко снижается, если больной не питается как надо. Поэтому важно выстроить систему питания, учитывать время приема пищи и продукты, которые можно включать в рацион", - отметила она.

Наталья Шень рассказала, что онкологические больные часто не могут усваивать обычную пищу, и для них создаются специальные формулы, различные по химическому составу и способу приема. Так, некоторые из них вводятся внутривенно, другие поступают в желудочно-кишечный тракт через зонд, третьи нужно пить через трубочку. Важно, что эти вещества приятны на вкус, поскольку вкусовое восприятие больных раком часто изменяется.

"Подобные мероприятия наша кафедра организует довольно часто. Ежегодно мы проводим около шести круглых столов и конференций на эту тему, а в начале апреля 2017 года в Тюмени состоится Школа нутритивной поддержки, участие в которой примут ведущие специалисты из Москвы", - добавила эксперт.

Теги: питание , онкология , медицина , Медгород , пациенты

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