Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

admtyumen.ru

Жителям Тукузского сельского поселения Вагайского района, чьи дома были повреждены в результате прошлогоднего паводка, выделят земельные участки для строительства на более высоких местах, недоступных для паводковых вод. Поручение о подготовке и оформлении соответствующих документов, проведении всех необходимых процедур для этого давал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Решением думы Вагайского муниципального района в 2016 году были внесены изменения в правила землепользования и застройки Тукузского сельского поселения. Распоряжением регионального правительства выделены денежные средства на разработку проекта планировки территории для жилищного строительства. Проведен электронный аукцион на подготовку проекта планировки, с победителем которого заключен контракт. Проект уже разработан, на 10 апреля назначено проведение публичных слушаний.

Обсуждая ход выполнения данного поручения на заседании президиума регионального правительства, губернатор подчеркнул, что жителям частных домовладений, которые находятся в территориях, подпадающих под затопление, нужно уже сейчас предпринимать меры, чтобы максимально снизить риски. Паводок проще предупредить, чем бороться с его последствиями.

"Необходимо убирать и вывозить снег с собственных дворов, страховать дома, продумать действия по защите и спасению своего личного имущества, чтобы уменьшить последствия и ущерб от паводка, который, судя по предварительным прогнозам специалистов, неизбежен",- обратился к землякам Владимир Якушев.