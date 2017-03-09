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Крупные сельхозпредприятия региона обеспечивают ветеринаров достойной зарплатой

15:43 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Государственная ветеринарная служба в Тюменской области обеспечена специалистами на 100%. Вакансии есть на предприятиях переработки и в животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексах региона. Текучки кадров как таковой нет.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Тюменской области Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, по статистике 10-15% ветеринарной службы региона - это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Председатель общественного совета при Управлении ветеринарии Тюменской области Владимир Домацкий отметил, что в отрасли есть вопросы касательно трудоустройства выпускников профильных вузов. Он сообщил, что каждого, кто заканчивает Государственный аграрный университет Северного Зауралья, сотрудники вуза заносят в базу данных и отчитываются по его трудоустройству.

"Молодежь и рада была бы пойти работать в сельскую местность, но зарплата не позволит молодому специалисту нормально содержать семью. Здесь надо отдать должное областному департаменту АПК, от них поддержка есть - каждый специалист, который выезжает в село, получает подъемные в 300 тысяч рублей. Однако мы ведем разговор о том, чтобы приравнять ветеринаров к медикам, которые в аналогичной ситуации получают миллион рублей. Хотим добиться этого через Министерство сельского хозяйства. Надо подготовить почву, чтобы молодой специалист приходил на достойную зарплату и мог закрепиться", - пояснил Владимир Домацкий.

Он привел данные опроса общественного мнения, который показал, что на первое место многие выпускники агровузов ставили наличие Интернета и средств связи в местности, куда они планируют переехать по работе.

В качестве примеров, где сотрудников обеспечивают социальными гарантиями и хорошей зарплатой, Владимир Домацкий назвал крупные сельхозпредприятия, такие, как мегаферма компании "Дамате" в Голышмановском районе, свинокомплекс "Юбилейный" в Ишимском районе, ЗАО "Падунское" в Заводоуковском городском округе и другие хозяйства.

Дарья Казакова

Теги: трудоустройство , Вадим Шульц , ветеринария

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