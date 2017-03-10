На озере Янтыково устроят соревнования по ловле на мормышку

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Городской чемпионат по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля на мормышку со льда" начнется на озере Янтыково (д. Янтык) 12 марта в 9 часов 30 минут.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, участие подтвердили десять команд, две из которых из Екатеринбурга, и команды из Челябинска и Кургана.

В рамках соревнований пройдут два мастер-класса: чемпиона мира Ивана Евдокимова и обладателя Кубка России этого года Владимира Ляшкевича.

Председатель правления Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных рассказал об особенностях зимней рыбалки: "На зимней рыбалке имеются свои интересные и захватывающие моменты. Вся снасть находится близко перед глазами. Чтобы рыбалка прошла успешно, требуется особый подход к подготовке одежды, снастей, специальных принадлежностей. Самой популярной наживкой на зимней рыбалке становится мотыль. На крючок мормышки насаживается одна или несколько личинок. Приманка опускается на дно, и осуществляется проводка, а поклевка определяется по кивку (сторожку) на удочке".

Напомним, что соревнования лично-командные, проходят в два тура, в составе команды три человека. Разрешается пользоваться одной удочкой, оснащенной одной мормышкой. Сверлить лунку, прикармливать, а также ловить в ней рыбу можно только предварительно обозначив её флажком.

Регистрация начнется в 8 часов, а в 16 часов - взвешивание, подведение итогов. В 16 часов 30 минут откроется церемония награждения соревнований.