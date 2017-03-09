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В Тюмени готовятся к фестивалю "Ноль Плюс"

16:16 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
zeroplusff.ru

Начался отбор фильмов для IV Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", который пройдет в Тюмени и Тобольске с 30 сентября по 7 октября 2017 года. Как подчеркнул директор фестиваля Николай Данн, в этом году кинофорум решили провести в начале осени, чтобы организовать уличные кинопоказы. 

"Мы планируем провести дни национального кино. Семь дней - семь разных стран. Например, проведем день немецкого, японского, французского кино, где будут представлены детские и семейные ленты. Зрители узнают, как и о чем снимают в этих странах. Будут фильмы, связанные с экологией", - рассказал он.

В 2016 году на участие в фестивале "Ноль плюс" претендовали 4 тыс. лент из 100 стран. Были показаны лучшие 162 фильма, их посмотрели 7 тыс. зрителей. Главный критерий при отборе кинолент - популяризация человеческих ценностей. Организаторы фестиваля напомнили, что лучшие фильмы можно посмотреть в мобильном приложении "Ноль Плюс". В каталоге – около 500 лент, которые можно использовать в том числе для медиауроков в школах.  

Об этом Николай Данн рассказал депутатам Тюменской областной думы на презентации кинофорума.

Он отметил, что фестиваль не исчерпывается несколькими днями кинопоказов. В рамках программы "Ноль Плюс" проходят профессиональные встречи режиссеров, сценаристов, операторов  и продюсеров. Для детей организуют кинопрактикумы и киношколу. В 2016 году мастер-классы по сценарному искусству и режиссуре, анимации и озвучиванию фильмов посетили около 300 человек.  

Организаторы также наладили сотрудничество со школами области.

"Мы развиваем кинопедагогику, это образовательное направление, которое учит, как смотреть и понимать кино. Мы начали проводить семинары для учителей Тюмени и районов, в прошлом году проехали почти всю область и встретились с педагогами, школьниками и родителями", - рассказала исполнительный директор проекта "Ноль Плюс" Ирина Егорова.     

Как отметили организаторы, программа "Ноль Плюс" презентована на нескольких крупных площадках, в том числе в отделении ООН в Женеве, заручилась поддержкой коллег-кинематографистов и крупных предприятий. Содействовать в ее развитии призвали и депутатов областной думы путем выделения из областного бюджета средства на реализацию программы, а также содействия в поиске бизнес-партнеров.

"У нас получается работать и с департаментом культуры, и департаментом образования. Нам хочется творческой совместной деятельности, чтобы делать жизнь наших детей лучше", - обратился к депутатам Николай Данн.    

Заместитель председателя областной думы Виктор Рейн высоко оценил успехи программы и сообщил о том, что представит информацию о ее перспективах и возможностях коллегам. 

Татьяна Ковалева

Теги: Виктор Рейн , Тюменская областная дума , кинофестиваль

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