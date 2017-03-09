Уникальную транспортную операцию провели уватские нефтяники

Фото ООО «РН-Уватнефтегаз»

Трансформатор весом 72 тонны доставлен автопоездом из поселка Туртас Уватского района на Тямкинское нефтегазовое месторождение Уватского проекта.

Таким образом, успешно завершен еще один этап строительства по проекту “Внешнее электроснабжение объектов ООО “РН-Уватнефтегаз” с учетом собственной генерации”.

"К 2019 году, после окончания строительства ЛЭП и ввода в эксплуатацию трех подстанций 220 кВ на Усть-Тегусском и Тямкинском месторождениях, сетевая инфраструктура свяжет месторождения предприятия "РН-Уватнефтегаз" на юге Тюменской области и обеспечит их подключение к единой энергетической системе России. Месторождения Уватского проекта находятся в труднодоступных районах, доставить туда крупногабаритные тяжелые грузы можно только по зимним дорогам. Мы с такой задачей столкнулись впервые и успешно с ней справились", - рассказал руководитель проекта ООО "РН-Уватнефтегаз" Алексей Степанов.

Зимой на месторождения уже завезли шесть трансформаторов, а также уникальный, изготовленный по индивидуальному заказу управляемый шунтирующий реактор, вес которого вместе с автопоездом превысил 160 тонн, добавил он.

Доставка крупнотоннажного груза - уникальная технологическая операция, требующая четкой координации работы нефтяников, подрядчиков, транспортных и дорожных служб.

"Автопоезд, перевозящий трансформатор на Тямкинское месторождение, будет двигаться со скоростью не более 20 километров в час строго посередине зимней дороги. Для передвижения такого крупнотоннажного груза и соблюдения безопасности дорожного движения было приостановлено движение всего автотранспорта в обоих направлениях. Для этого организовано сопровождение автопоезда автомашинами службы безопасности движения. Все подъемы, спуски и другие сложные участки будут предварительно подготовлены дорожными службами. Предстоит преодолеть также ледовую переправу. Спасибо дорожникам, зимник к транспортировке тяжелых грузов они подготовили отлично", - отметил руководитель обособленного подразделения "Туртас" ООО "РН-Снабжение" Николай Лахтин.

Руководитель проекта транспортной компании "Белуга Проджектс Лоджистик" Петр Краснокутский рассказал, что управляют автопоездами, перевозящими крупногабаритные тяжелые грузы, водители высочайшей квалификации.

"У наших водителей большой стаж работы и огромный опыт. Кроме того, они проходят специальное обучение", - добавил он.

По словам Алексея Степанова, реализация данного проекта по строительству высоковольтной ЛЭП 220 кВ "Демьянская-Лянтинская" до Усть-Тегусского месторождения и трех подстанций – крупнейший инвестиционный энергетический проект в Тюменской области, связанный с технологическим подключением к сетям Единой национальной энергетической системы, и второй по величине в компании Роснефть после Ванкора.

"Запуск новой ЛЭП позволит обеспечить надежное электроснабжение вновь вводимых объектов нефтедобычи и существенно снизить затраты на электроэнергию, выведя из работы дизельные электростанции. Общая протяженность высоковольтной линии электропередачи - 327 км.

Евгений Бабенко