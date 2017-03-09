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Ханты-Мансийский банк поздравил югорчан с получением юбилейного сертификата на маткапитал

17:32 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Ханты-Мансийского банка

Ханты-Мансийский банк поздравил югорскую семью – обладателей 110-тысячного сертификата на материнский капитал.

Торжественное вручение сертификата состоялось в отделении Пенсионного фонда России по Югре. Участие в акции принял и Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири), который на протяжении многих лет является партнером территориального подразделения ПФР.

Управляющий дополнительным офисом ханты-мансийской дирекции Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Алексей Котин вручил семье Хлызовых серебряную памятную медаль финансовой организации, сувенирные книги.

"От имени нашего банка примите искренние поздравления с рождением второго малыша. Желаем вашей дружной семье счастья и благополучия. Спасибо, что все это время являетесь клиентами Ханты-Мансийского банка", – добавил Алексей Котин.

Виновники торжества подчеркнули, что средства материнского капитала они потратят на погашение ипотечного кредита, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , ипотека , материнский капитал , ПФР

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