Законодатели обсудят вопросы водного транспорта Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Круглый стол "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы" начнется в Тюменской областной думе 17 марта в 10 часов. Депутаты, представители исполнительной власти региона, а также работники предприятий отрасли обсудят вопросы, касающиеся развития водного транспорта в регионе.

В ходе встречи речь пойдет о влиянии внутреннего водного транспорта на качество окружающей среды, о состоянии дел в отрасли, участники круглого стола затронут проблемы судостроения в Тюменской области, обсудят систему подготовки кадров для внутреннего водного транспорта и судостроения.

Отметим, внутренние водные пути и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения находятся в федеральной собственности. Протяженность внутренних водных путей на территории области – 1 тыс. 465 километров. Речной транспорт используется для перевозок из Тюменской области в ХМАО и ЯНАО для обустройства нефтяных и газовых месторождений и строительства магистральных нефтегазопроводов.

В Тюменской области расположены два порта - Тобольский речной порт и Тюменский речной порт. Тобольский речной порт - один из крупных перевалочных портов Сибири, он имеет возможность принимать и переправлять практически любые грузы.

Отрасль судостроения в регионе представлена предприятиями: ЗАО "Тюменьсудокомплект", ООО "Судоремонт Сумкино" и ООО "Судоремонт Тюмень". Тюменское и Сумкинское предприятия входят в группу компаний АО "Обь-Иртышское речное пароходство". В настоящее время эти предприятия занимаются ремонтом и модернизацией существующего водного транспорта, в основном принадлежавшего Обь-Иртышскому пароходству.

Предприятие "Тюменьсудокомплект" основано в 1996 году. Основные профилирующие направления работы: конструирование, судостроение, судоремонт, модернизация флота и его техническое снабжение, производство дизель-редукторных агрегатов, дизель-генераторов и прочего судового оборудования, речные грузовые перевозки. Судостроительные возможности предприятия позволяют строить как корпуса судов, так и суда под ключ различных типов и назначений.