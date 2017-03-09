Лесная промышленность - точка роста для муниципалитетов, считает Владимир Артановский

Фото ИА "Тюменская линия"

Лесной бизнес и деревоперерабатывающее производство – одни из выгодных отраслей для развития экономики муниципалитетов.

Об этом заявил директор регионального департамента лесного хозяйства Владимир Артановский на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Считаю, что эта отрасль должна быть в районах если не номером один, то номером два точно. Поэтому в дорожные карты развития сельских территорий мы включили мероприятия по развитию ЛПК. Чтобы упростить административные регламенты, разработали алгоритмы предоставления лесных участков в аренду – сто страниц документа перевели в понятную схему", - отметил Владимир Артановский.

Среди самых выгодных бизнес-проектов он назвал проекты по заготовке леса, деревообработке, производство деревянной тары, столярных изделий, мебели, экологичного топлива. Инвестиции в них, по данным инвестиционного агентства Тюменской области, могут составить от 500 тыс. до 10 млн рублей.

Готовы поддержать лесной бизнес и отраслевые ассоциации. В пример Владимир Артановский привел Ассоциацию мебельщиков Тюменской области, лесозаготовителей и деревообработчиков, деревянного домостроения. Помимо обмена опытом, члены ассоциаций получают комплексную поддержку: помощь в сертификации, поиске новых контактов и продвижении тюменской продукции за пределы региона и страны.

Евгения Шевцова