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В Упоровском районе страховой агент похищала деньги клиентов

17:10 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

480 часов бесплатных общественно полезных работ и возмещение ущерба  пострадавшим на сумму более 106 тыс. рублей - такой приговор вынес суд 35-летней жительнице села Ингалинское Упоровского района Ольге Русаковой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ольга Русакова в селе Ингалинское занималась оформлением полисов ОСАГО и решила использовать совое положение для хищения денежных средств. Она обманула 14 клиентов, в числе которых 13 граждан и одна организация, выдав им поддельные полисы ОСАГО. Полученные за фальшивки деньги Русакова  забрала себе.

Четырем гражданам страховой агент выдала подлинные полисы, но деньги в  страховые компании не отдала, а присвоила себе. Таким образом от ее действий пострадали две страховые компании, от имени которых были выписаны полисы.

С  апреля по октябрь 2015 года аферистка похитила в общей сложности около 110 тыс. рублей. Клиентов она завлекала невысокой ценой страхования автогражданской ответственности. Большинство пострадавших – односельчане, которые знали Русакову и доверяли ей.

Одному из потерпевших ущерб в сумме 3 тыс. 478 рублей мошенница возместила добровольно.

 

Теги: ОСАГО , мошенничество , уголовное дело

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