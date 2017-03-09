В Упоровском районе страховой агент похищала деньги клиентов

Фото следственного комитета РФ

480 часов бесплатных общественно полезных работ и возмещение ущерба пострадавшим на сумму более 106 тыс. рублей - такой приговор вынес суд 35-летней жительнице села Ингалинское Упоровского района Ольге Русаковой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ольга Русакова в селе Ингалинское занималась оформлением полисов ОСАГО и решила использовать совое положение для хищения денежных средств. Она обманула 14 клиентов, в числе которых 13 граждан и одна организация, выдав им поддельные полисы ОСАГО. Полученные за фальшивки деньги Русакова забрала себе.

Четырем гражданам страховой агент выдала подлинные полисы, но деньги в страховые компании не отдала, а присвоила себе. Таким образом от ее действий пострадали две страховые компании, от имени которых были выписаны полисы.

С апреля по октябрь 2015 года аферистка похитила в общей сложности около 110 тыс. рублей. Клиентов она завлекала невысокой ценой страхования автогражданской ответственности. Большинство пострадавших – односельчане, которые знали Русакову и доверяли ей.

Одному из потерпевших ущерб в сумме 3 тыс. 478 рублей мошенница возместила добровольно.