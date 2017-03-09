up

9.03.2017 четверг

EUR 61.7063

USD 58.263

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Экологи назвали самые безопасные регионы: Тюменская область в лидерах

18:05 09 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА Тюменская линия

Расчет очередного "Экологического рейтинга субъектов РФ" по итогам зимы 2016 - 2017 года предоставила общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".  Данный рейтинг рассчитывается экологами и публикуется по итогам каждого сезона, сообщается на официальном сайте.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край,  Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область.  Директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов отметил, что экологический рейтинг Санкт-Петербурга, наряду с Москвой, неуклонно рос.

"В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий. Наиболее значимым событием для экологии Санкт-Петербурга мы считаем то, что с запуском скоростного диаметра во многих частях северной столицы заметно уменьшились автомобильные пробки, а значит - и количество выхлопных газов. Также культурная столица отличилась проведением многочисленных образовательных акций и мероприятий в области экологии, что сказалось на ее положительной динамике в рейтинге", - отметил он.

В десятку худших регионов рейтинга попали: Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская Автономия и  Республика Бурятия. "Зоной экологического бедствия" эксперты "Зеленого патруля" объявляют Красноярск. Один из крупнейших в мире - Красноярский алюминиевый завод, выпускающий более 1 млн тонн продукции в год - работает в черте города миллионника.

В Год экологии "Зеленый патруль" уже провел выездные рейды в Волгоградской, Ярославской, Московской, Омской, Владимирской, Нижегородской  областях. Проведены отборы проб автомобильного топлива в городе Москве, открыто отделение "Зеленого патруля" в городе Волгограде. 

В  ближайшие месяцы эксперты "Зеленого патруля" продолжат мониторинг и детальный анализ региональных территориальных схем, так как многие из них носят формальный характер и требуют доработки.

Теги: экология , Зеленый патруль

Последние новости

18:05 Экологи назвали самые безопасные регионы: Тюменская область в лидерах
17:54 10 марта - события дня
17:43 Снижена грузоподъемность ледовых переправ в Югре
17:32 Ханты-Мансийский банк поздравил югорчан с получением юбилейного сертификата на маткапитал
17:21 Бизнес-проекты в лесной отрасли в регионе получают значительную поддержку
17:10 В Упоровском районе страховой агент похищала деньги клиентов
17:00 Уральский бизнес научился зарабатывать на входящих вызовах
16:54 В Тюменской области нет птичьего гриппа
16:49 Лучшие юные самбисты региона определятся в "Прибое"
16:38 Уникальную транспортную операцию провели уватские нефтяники
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор провел встречу с начальником регионального управления Росгвардии

Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

Бизнес-проекты в лесной отрасли в регионе получают значительную поддержку

Лесная промышленность - точка роста для муниципалитетов, считает Владимир Артановский

В Тюменской области строятся крупные деревообрабатывающие предприятия

Общество

Экологи назвали самые безопасные регионы: Тюменская область в лидерах

10 марта - события дня

Снижена грузоподъемность ледовых переправ в Югре

Спорт

Лучшие юные самбисты региона определятся в "Прибое"

Билеты на чемпионат России по биатлону появились в тюменских кассах

Сибирячки вышли в четвертьфинал областного турнира

Происшествия

В Упоровском районе страховой агент похищала деньги клиентов

Жителя Челябинской области задержали с фальшивыми правами в Тюмени

В Ноябрьске пожилая квартирантка зарезала владелицу жилья

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+