Экологи назвали самые безопасные регионы: Тюменская область в лидерах

Фото: ИА Тюменская линия

Расчет очередного "Экологического рейтинга субъектов РФ" по итогам зимы 2016 - 2017 года предоставила общероссийская общественная организация "Зеленый патруль". Данный рейтинг рассчитывается экологами и публикуется по итогам каждого сезона, сообщается на официальном сайте.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область. Директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов отметил, что экологический рейтинг Санкт-Петербурга, наряду с Москвой, неуклонно рос.

"В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий. Наиболее значимым событием для экологии Санкт-Петербурга мы считаем то, что с запуском скоростного диаметра во многих частях северной столицы заметно уменьшились автомобильные пробки, а значит - и количество выхлопных газов. Также культурная столица отличилась проведением многочисленных образовательных акций и мероприятий в области экологии, что сказалось на ее положительной динамике в рейтинге", - отметил он.

В десятку худших регионов рейтинга попали: Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская Автономия и Республика Бурятия. "Зоной экологического бедствия" эксперты "Зеленого патруля" объявляют Красноярск. Один из крупнейших в мире - Красноярский алюминиевый завод, выпускающий более 1 млн тонн продукции в год - работает в черте города миллионника.

В Год экологии "Зеленый патруль" уже провел выездные рейды в Волгоградской, Ярославской, Московской, Омской, Владимирской, Нижегородской областях. Проведены отборы проб автомобильного топлива в городе Москве, открыто отделение "Зеленого патруля" в городе Волгограде.

В ближайшие месяцы эксперты "Зеленого патруля" продолжат мониторинг и детальный анализ региональных территориальных схем, так как многие из них носят формальный характер и требуют доработки.