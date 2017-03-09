Бизнес-проекты в лесной отрасли в регионе получают значительную поддержку

127 млн рублей превысила сумма субсидий предприятиям лесопромышленного комплекса Тюменской области с 2014 по 2016 год.
По данным регионального департамента лесного хозяйства, это помогло компаниям привлечь еще около 300 млн рублей кредитных и лизинговых средств. Сказалось и льготное налогообложение, оно позволило предприятиям сэкономить и направить на развитие собственного производства около 15 млн рублей.
Всего компаниям в сфере ЛПК доступно около десяти видов господдержки, среди них компенсация процентов по договорам лизинга, возмещение части затрат на лизинговые платежи, субсидии на возмещение части затрат на инвестпроекты, льготное банковское финансирование и субсидии на пополнение оборотных средств.
Кроме финансовой поддержки, получают предприниматели и полное административное сопровождение проектов. Потенциальным инвесторам предоставляют площадки под строительство заводов, информацию об организации строительного производства и характеристику свободного лесного фонда.
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
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