В Тюменской области нет птичьего гриппа

Фото ИА "Тюменская линия"

Случаев птичьего гриппа на территории Тюменской области не зарегистрировано с 2005 года.

Об этом сообщил заместитель начальника управления ветеринарии Тюменской области, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Тюменской области Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, повышенное внимание при мониторинге ситуации специалисты уделяют Бердюжскому и Армизонскому районам, которые находятся на границе с Казахстаном и откуда штамм могут занести перелетные птицы, а также птицеводческим хозяйствам.

"В связи со вспышкой птичьего гриппа в Московской области мы усиливаем работу в том числе и в частном секторе для того, чтобы информация дошла и до личных подсобных хозяйств", - рассказал Вадим Шульц.

Дарья Казакова