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Методы стимуляции спинного мозга при болевом синдроме обсудят на международной конференции

12:27 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Международная конференция "Электростимуляция спинного мозга при болевом синдроме" пройдет в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 13-14 марта.

Организатор мероприятия: Ассоциация нейрохирургов Тюменской области при участии кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Конференция пройдет под руководством главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова, заведующего отделением нейрохирургии Пресвитерианской больницы Далласа (США) Ричарда Л. Вайнера, а также профессора, врача-нейрохирурга ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" МЗ РФ (г.Тюмень, Россия) Владимира Шабалова.

Владимир Шабалов выступит с лекцией "Хроническая эпидуральная стимуляция спинного мозга у пациентов с выраженным болевым синдромом". Затем о новых технологиях стимуляции спинного мозга расскажет Ричард Л. Вайнер.

Американский гость прочтет лекцию о пульсовой радиочастотной стимуляции дорзального ганглия (DRG), а Владимир Шабалов – о стимуляции спинного мозга при лечении рефрактерной стенокардии и ишемии нижних конечностей.

После лекционной части для участников конференции на базе областного бюро судебно-медицинской экспертизы будет организован мастер-класс "Имплантация нейростимуляторов для радиочастотной стимуляции дорзального ганглия (DRG)".

По окончании образовательного курса все слушатели получат сертификаты.

Соб. инф.

Теги: Альберт Суфианов , конференция , мастер-класс , нейрохирургия

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