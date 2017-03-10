Названы территории с наибольшей задолженностью за электроэнергию

Фото АО "ТЭК"

Тюменская энергосбытовая компания составила антирейтинг территорий, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность за электроэнергию со стороны управляющих компаний, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ.

На 2 марта 2017 года долг управляющих компаний и ТСЖ, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области перед Тюменской энергосбытовой компанией составил около 715,5 млн рублей.

Управляющие компании (УК) и ТСЖ по ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии 145,8 млн рублей, сообщает АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Фото АО "ТЭК"

Первое место в антирейтинге занимает ХМАО-Югра, где долги УК и ТСЖ превысили 69,5 млн рублей. Репутацию округу подрывают организации в Лангепасе – ЛГ МУП "УК ЖКХ" (долг 3,3 млн рублей); в Сургутском районе – ООО УК "РОМ и К" (2,5 млн рублей); в Нижневартовском районе – ООО "Излученская управляющая компания" (1,5 млн рублей).

На втором месте ЯНАО с задолженностью 42,8 млн рублей. Самые недобросовестные организации здесь работают на территории Нового Уренгоя. Это АО "Уренгойжилсервис" с долгом в 11,4 млн рублей и ООО "КОМФОРТ СЕРВИС" - 4,9 млн рублей. В Надыме не оплачивает потребленную электроэнергию на сумму 10 млн рублей ООО УК "Домовой".

В Тюменской области долги УК и ТСЖ составили 33,5 млн рублей. В лидерах здесь Тюмень, где работают организации ООО УК "Квартал" (7,6 млн рублей), ООО "Комфортный дом" (5 млн рублей), ООО "Управляющая компания "Домсервис" (2,2 млн рублей).

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства трех субъектов региона просрочили платежи перед АО "ТЭК" на общую сумму 423 млн рублей.

Фото АО "ТЭК"

В лидерах антирейтинга опять Югра, причиной чему стали долги предприятий ЖКХ в размере 304,2 млн рублей. В черном списке энергетиков Пыть-Ях с УГХ МУП м. о. г. Пыть-Ях, которое не заплатило за потребленную электроэнергию 56,2 млн рублей. За ним следует Нягань, где работает недобросовестный плательщик АО "НЭРС", накопивший долг в размере 44,5 млн рублей. И закрывает тройку аутсайдеров Советский район и организация АО "Генерация" с долгом 19,3 млн рублей.

ЯНАО прочно держит вторую позицию по должникам за электроэнергию среди предприятий ЖКХ. Их долг перед энергетиками – 91,6 млн рублей. Ежегодно не оставляют округу надежды покинуть антирейтинг такие предприятия Нового Уренгоя, как ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" (43,7 млн рублей) и АО "Уренгойгорводоканал" (долг 22 млн рублей). От них не отстает ООО "НЖКс" в Надыме, которое пользуется статусом "неотключаемый потребитель" и не платит АО "ТЭК" месяцами. На начало марта долг организации составил 2,6 млн рублей.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ по Тюменской области перед энергетиками – 27,2 млн рублей. Здесь лидируют МУП "ЖКХ" Бердюжского района (3,9 млн рублей) и МУП "ЖКХ" Казанского района (3,4 млн рублей). В Тюменском районе также работает злостный неплательщик – МУП ЖКХ п. Боровский (1,3 млн рублей).

Бюджетные организации тюменской "матрешки" задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии 146,7 млн рублей.

Фото АО "ТЭК"

Из них самые крупные должники работают на территории Югры, накопившие долги в размере 74,4 млн рублей. В числе крупных дебиторов ФКУ "ИК-15 УФСИН России по ХМАО-Югре (4 млн рублей) в Нижневартовске, ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре в Сургуте (3,3 млн рублей), дирекция по эксплуатации служебных зданий в Ханты-Мансийском районе (1 млн рублей).

В Тюменской области бюджетники не доплатили энергетикам около 42,8 млн рублей. В частности это ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (6,2 млн рублей) из Ишима и ГБУЗ ТО "Областная больница №14" (3,2 млн рублей), работающая в Казанском районе, а также ГБУЗ ТО "Областная больница №19" в Тюмени с долгом 1,5 млн рублей.

На третьем месте Ямал, где долги бюджетных организаций составили 29,5 млн рублей. Как показывают цифры, самые крупные должники здесь – МАУ "ДС "Звездный" (1,6 млн рублей) и ФГКУ "3 ОФПС по ЯНАО" (0,48 млн рублей), работающие на территории Нового Уренгоя. А также ОМВД России по Пуровскому району (1 млн рублей).

По словам заместителя генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александра Левченко, законодательство в отношении недобросовестных потребителей электроэнергии, которым ресурсоснабжающая организация не может по ряду причин прекратить подачу неоплаченной электроэнергии, слишком лояльно. Как следствие, ситуация с долгами предприятий жилищно-коммунальной сферы в Тюменском регионе, которые достигли практически полумиллиарда, можно назвать критической.

"Неплательщики кредитуются за счет энергосбытовой компании, используя собранные с граждан денежные средства в собственных целях, забывая о том, что поставщик ресурсов уже заплатил за поставленную электроэнергию производителям и сетевым организациям. Формируя антирейтинг должников, мы обращаем внимание властей на ситуацию с неплатежами подведомственных им организаций на местах, а также даем актуальную информацию жильцам многоквартирных домов, позволяющую оценить добросовестность их управляющих компаний в части целевого использования уплаченных УК денег", - считает Александр Левченко.

Соб. инф.