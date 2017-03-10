up

10.03.2017 пятница

EUR 61.9911

USD 58.8318

В Тюмени -3..-5 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Названы территории с наибольшей задолженностью за электроэнергию

10:38 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО "ТЭК"

Тюменская энергосбытовая компания составила антирейтинг территорий, имеющих наибольшую дебиторскую задолженность за электроэнергию со стороны управляющих компаний, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ.

На 2 марта 2017 года долг управляющих компаний и ТСЖ, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области перед Тюменской энергосбытовой компанией составил около 715,5 млн рублей.

Управляющие компании (УК) и ТСЖ по ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии 145,8 млн рублей, сообщает АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Фото АО "ТЭК"

Первое место в антирейтинге занимает ХМАО-Югра, где долги УК и ТСЖ превысили 69,5 млн рублей. Репутацию округу подрывают организации в Лангепасе – ЛГ МУП "УК ЖКХ" (долг 3,3 млн рублей); в Сургутском районе – ООО УК "РОМ и К" (2,5 млн рублей); в Нижневартовском районе – ООО "Излученская управляющая компания" (1,5 млн рублей).

На втором месте ЯНАО с задолженностью 42,8 млн рублей. Самые недобросовестные организации здесь работают на территории Нового Уренгоя. Это АО "Уренгойжилсервис" с долгом в 11,4 млн рублей и ООО "КОМФОРТ СЕРВИС" - 4,9 млн рублей. В Надыме не оплачивает потребленную электроэнергию на сумму 10 млн рублей ООО УК "Домовой".

В Тюменской области долги УК и ТСЖ составили 33,5 млн рублей. В лидерах здесь Тюмень, где работают организации ООО УК "Квартал" (7,6 млн рублей), ООО "Комфортный дом" (5 млн рублей), ООО "Управляющая компания "Домсервис" (2,2 млн рублей).

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства трех субъектов региона просрочили платежи перед АО "ТЭК" на общую сумму 423 млн рублей.

Фото АО "ТЭК"

В лидерах антирейтинга опять Югра, причиной чему стали долги предприятий ЖКХ в размере 304,2 млн рублей. В черном списке энергетиков Пыть-Ях с УГХ МУП м. о. г. Пыть-Ях, которое не заплатило за потребленную электроэнергию 56,2 млн рублей. За ним следует Нягань, где работает недобросовестный плательщик АО "НЭРС", накопивший долг в размере 44,5 млн рублей. И закрывает тройку аутсайдеров Советский район и организация АО "Генерация" с долгом 19,3 млн рублей.

ЯНАО прочно держит вторую позицию по должникам за электроэнергию среди предприятий ЖКХ. Их долг перед энергетиками – 91,6 млн рублей. Ежегодно не оставляют округу надежды покинуть антирейтинг такие предприятия Нового Уренгоя, как ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" (43,7 млн рублей) и АО "Уренгойгорводоканал" (долг 22 млн рублей). От них не отстает ООО "НЖКс" в Надыме, которое пользуется статусом "неотключаемый потребитель" и не платит АО "ТЭК" месяцами. На начало марта долг организации составил 2,6 млн рублей.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ по Тюменской области перед энергетиками  – 27,2 млн рублей. Здесь лидируют МУП "ЖКХ" Бердюжского района (3,9 млн рублей) и МУП "ЖКХ" Казанского района (3,4 млн рублей). В Тюменском районе также работает злостный неплательщик – МУП ЖКХ п. Боровский (1,3 млн рублей).

Бюджетные организации тюменской "матрешки" задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии 146,7 млн рублей.

Фото АО "ТЭК"

Из них самые крупные должники работают на территории Югры, накопившие долги в размере 74,4 млн рублей. В числе крупных дебиторов ФКУ "ИК-15 УФСИН России по ХМАО-Югре (4 млн рублей) в Нижневартовске, ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре в Сургуте (3,3 млн рублей), дирекция по эксплуатации служебных зданий в Ханты-Мансийском районе (1 млн рублей).

В Тюменской области бюджетники не доплатили энергетикам около 42,8 млн рублей. В частности это ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (6,2 млн рублей) из Ишима и ГБУЗ ТО "Областная больница №14" (3,2 млн рублей), работающая в Казанском районе, а также ГБУЗ ТО "Областная больница №19" в Тюмени с долгом 1,5 млн рублей.

На третьем месте Ямал, где долги бюджетных организаций составили 29,5 млн рублей. Как показывают цифры, самые крупные должники здесь – МАУ "ДС "Звездный" (1,6 млн рублей) и ФГКУ "3 ОФПС по ЯНАО" (0,48 млн рублей), работающие на территории Нового Уренгоя. А также ОМВД России по Пуровскому району (1 млн рублей).

По словам заместителя генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО "Тюменская энергосбытовая компания" Александра Левченко, законодательство в отношении недобросовестных потребителей электроэнергии, которым ресурсоснабжающая организация не может по ряду причин прекратить подачу неоплаченной электроэнергии, слишком лояльно. Как следствие, ситуация с долгами предприятий жилищно-коммунальной сферы в Тюменском регионе, которые достигли практически полумиллиарда, можно назвать критической.

"Неплательщики кредитуются за счет энергосбытовой компании, используя собранные с граждан денежные средства в собственных целях, забывая о том, что поставщик ресурсов уже заплатил за поставленную электроэнергию производителям и сетевым организациям. Формируя антирейтинг должников, мы обращаем внимание властей на ситуацию с неплатежами подведомственных им организаций на местах, а также даем актуальную информацию жильцам многоквартирных домов, позволяющую оценить добросовестность их управляющих компаний в части целевого использования уплаченных УК денег", - считает Александр Левченко.

Соб. инф.

Теги: Ямал , ЖКХ , Тюменская энергосбытовая компания , Югра , управляющие компании , долги

Последние новости

13:10 Писатель Алексей Иванов считает правки своего сценария цепью банальностей Фото
13:00 "Премьера-2017" определит лучшие театральные постановки школьников
12:49 Для тюменских предпринимателей организуют семинар по методологии статистики инноваций
12:38 Тюменцы будут строить деревянные дома на экспорт
12:27 Методы стимуляции спинного мозга при болевом синдроме обсудят на международной конференции
12:16 Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок
12:05 Из-за съемок фильма в Тобольске закроют Красную площадь
11:54 Михаил Шивляков проведет мастер-класс для воспитанников Тюменского президентского училища
11:43 Законодатели обсудят вопросы водного транспорта Тюменской области
11:32 Молодые тюменцы участвуют в проекте "Мы – потомки героев!"
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Глава региона проведет совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

Губернатор провел встречу с начальником регионального управления Росгвардии

Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

Политика

Единороссы провели собеседование с кандидатурами председателей координационных советов

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Экономика

Тюменцы будут строить деревянные дома на экспорт

Производство топливных гранул – перспективный для региона вид бизнеса, считает Владимир Артановский

Названы территории с наибольшей задолженностью за электроэнергию

Общество

Писатель Алексей Иванов считает правки своего сценария цепью банальностей

"Премьера-2017" определит лучшие театральные постановки школьников

Для тюменских предпринимателей организуют семинар по методологии статистики инноваций

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок

На озере Янтыково устроят соревнования по ловле на мормышку

В регионе назовут хоккейного чемпиона

Происшествия

В Медгороде у водителя "Форда" случился инсульт

Ночью в Екатеринбурге сгорела диспетчерская такси

В Упоровском районе страховой агент похищала деньги клиентов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+