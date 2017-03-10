Молодые тюменцы участвуют в проекте "Мы – потомки героев!"

Фото со страницы "ВКонтакте"

Все больше участников присоединяется к тюменскому движению "Мы – потомки героев!".

О реализации проекта ученикам тюменской вечерней общеобразовательной сменной школы №2 рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

"Мы – потомки героев!" - это масштабный образовательно-патриотический проект, в рамках которого в школах и колледжах региона проходят квесты, мастер-классы, уроки мужества и другие мероприятия на тему Великой Отечественной войны. Тюменские подростки и молодежь узнают о главных событиях, героях и роли родного края в истории войны.

"Информация подается в понятном формате, большим подспорьем в реализации проекта является группа в социальной сети "ВКонтакте", где учителя и ребята делятся впечатлениями о мероприятиях, проводимых в их школах, рассказывают о встречах с ветеранами и добрых делах. Кроме того, там они могут узнать интересные факты из истории войны, принять участие в опросах, посмотреть фильмы и образовательные видеоролики на военно-патриотическую тему", - рассказал Александр Пересторонин.

В беседе приняли участие около 60 учеников вечерней школы, и хотя их часто называют трудными подростками, это не уменьшает их интереса к истории своего государства и стремления проявить лучшие стороны, принимая участие в патриотических мероприятиях.

"В группе "Мы – потомки героев!" каждый тюменец может рассказать про своего дедушку или бабушку, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать много нового. Это важно, потому что в XXI веке о ветеранах стали забывать, ведь их осталось немного, но их подвиг достоин того, чтобы остаться в памяти и служить примером для молодого поколения", - отметила ученица Русалла Мусаева.

Соб. инф.