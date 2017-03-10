Единороссы провели собеседование с кандидатурами председателей координационных советов

13 кандидатур, претендующих на различные должности в структуре партии "Единая Россия", рассмотрены на заседании Межрегионального координационного совета партии по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО, возглавляет который Иван Квитка.

Члены комиссии во главе с ее председателем, руководителем фракции "Единая Россия" в думе Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Натальей Западновой провели собеседование с кандидатами на должности председателей межмуниципальных координационных советов партии (ММКС).

Наталья Западнова отметила, что представленные кандидаты являются настоящими лидерами общественного мнения и обладают большим опытом работы.

"Все кандидатуры – люди абсолютно достойные, которые имеют не только большой управленческий опыт, но еще и большие заслуги перед людьми по решению различных вопросов", – подчеркнула она.

Создание межмуниципальных координационных советов "Единой России" способствует выстраиванию вертикальных связей внутри партии. Это своевременная мера для устранения разрозненности местных отделений партии друг от друга и оторванности их от региональных политсоветов. Об этом сказала заместитель председателя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко, комментируя свое назначение на должность координатора ММКС по ЯНАО. Ее кандидатура была единогласно одобрена.

"Создание межмуниципальных координационных советов позволит кровеносную систему "Единой России" привести в порядок, устранить тромбы, так сказать, чтобы сердце партии функционировало бесперебойно. Это очень важно для Ямала, потому что территории огромны, население рассредоточено. По статистике, меньше одного человека на один квадратный километр. Выстраивание связей между местными отделениями – необходимое условие для совершенствования работы партии", – отметила Зленко.

Депутат подчеркнула, что очень важно слышать, чем живут первички, какими проблемами озадачены, чтобы понимать проблемы даже небольшой территории.

"Глобальные задачи, которые ставит партия, необходимо приблизить к конкретной местности и донести до каждого человека. "Единая Россия" выходит из кабинетного стиля работы, мы ориентированы на прямые контакты с людьми. Последние партпроекты как раз свидетельствуют об этом. Они основаны на наказах избирателей и направлены на решение проблем малых городов, поселений", – резюмировала она.

Напомним, создать в регионах межмуниципальные координационные советы было рекомендовано на первом заседании Межрегионального координационного совета по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".